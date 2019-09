Wertheim.„Ich sage Ihnen, das hat in der Stadtverwaltung einige Zeit in Anspruch genommen, weil es ein umfangreicher Antrag ist, der in seiner Ausformulierung Weitreichendes mit sich bringt“, Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war es, der mit seinen einleitenden Worten die Wichtigkeit des Tagesordnungspunkts fünf unterstrich. Dabei ging es um den von Bündnis 90/Die Grünen gestellten Antrag, dass die Stadt Wertheim sich zu den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens und den Kattowitzer Umsetzungsbeschlüssen bekennt und beispielsweise bis 2050 den Treibhausgasausstoß auf nahe Null bringen soll (wir berichteten). Als ehemaliger Leiter der zentralen Steuerung stellte Matthias Fleischer dem Gemeinderat noch einmal die Problematik dar. Dabei ging er auf die Eckpunkte des Pariser Vertrags ein, in der die Städte und Gemeinden aufgerufen wurden, ihre Anstrengungen zu verstärken, Maßnahmen zur Emissionsminderung zu unterstützen und die negativen Folgen des Klimawandels zu vermindern. „Die Stadt Wertheim ist sich ihrer Verantwortung bewusst“, so Fleischer. Er skizzierte nicht nur die Ergebnisse des Klimagipfels in Kattowitz 2018, sondern verwies auch auf das vom Landkreis bereits beschlossene Klimaschutzkonzept für den gesamten Landkreis. Zudem nannte er zahlreiche Maßnahmen, welche die Stadt bereits durchgeführt hatte, beispielsweise den Bau von PV-Anlagen auf den Schuldächern, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die energetische Sanierung diverser Gebäude und die Ausweisung von Potenzialflächen für Windkraftanlagen.

Birgit Väth (Grüne): „Wir hatten diesen Antrag vor der Wahl ganz bewusst eingereicht, weil wir wollten, dass die Bürger wissen, wer sich dazu bekennt und dafür kämpft.“ Natürlich wisse man, dass die Weichen ganz woanders gestellt werden. „Aber wenn der Bund nicht handelt, bleibt es bei der Kommune hängen. Also was tun wir konkret, wenn andere nicht handeln?“ Mit diesen Worten begründete sie noch einmal die Antragstellung. Die Frage von Bernd Hartmannsgruber (CDU) drehte sich um die Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes der Stadt, der im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent reduziert werden soll. Martina Wenzel (stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU): „Gut dass die große Politik sich kümmert, aber effektive Ergebnisse dauern“. Sie verwies darauf, dass bereits heute jeder Wertheimer seinen Beitrag durch Müllvermeidungund Bäume pflanzen leisten könne. „Wir unterstützen die Ziele auf allen Ebenen“, sagte sie.

„Der Antrag hat mich persönlich ein Stück weit ratlos zurückgelassen“, meinte Patrick Schönig (SPD-Fraktionsvorsitzender). Er war zu Beginn der Meinung, dass dieser Antrag in seiner Dimension nicht in den Gemeinderat passen würde. Die Dramatik sei der Bevölkerung durchaus bewusst, trotzdem müsse man vorsichtig sein, dass sich daraus nicht eine Art „Klimareflex“ entwickele und das Klima bei jedem Problem in den Vordergrund gestellt wird. Das würde seiner Meinung nach der Ernsthaftigkeit der Disskussion schaden. Als positive Beispiele führte er die Arbeitsweise der Cafeteriabetreiber am Gymnasium an, oder die Errichtung der Ladesäulen für E-Mobile. Christian Ulzhöfer (Bürgerliste Wertheim) machte eine Rechnung zur Treibhausgas-Einsparung im Vergleich zu 1990 auf und Axel Welz (CDU) verwies noch einmal ausdrücklich auf das Klimaschutzprogramm des Landkreises.

Am Ende stimmte der Wertheimer Gemeinderat bei einer Enthaltung für die Unterstützung des Pariser Klimaabkommens und die Ziele des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises und begrüßte die Ergebnisse der Kattowitzer Beschlüsse. hei

