Weiterhin für sämtliche Patienten da

Wertheim.„Wir sind trotz der schwierigen Zeit für alle Menschen da“, betont Stephan Vögeli, Ärztlicher Direktor der Wertheimer Rotkreuzklinik. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hätten in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich weniger Patienten das Krankenhaus aufgesucht – aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus, wie Vögeli vermutet. Diese Sorgen seien aber unbegründet: „Wir haben von Beginn an separate Laufwege und abgetrennte Bereiche für Covid-Verdachtsfälle geschaffen. Zusätzlich halten wir höchste Hygiene-Standards ein. So kann eine eventuelle Infizierung umgehend abgeklärt werden.“

Bei Beschwerden Hilfe aufsuchen

Obwohl sich die Klinik in den vergangenen Wochen intensiv auf die Versorgung von Covid 19-Patienten einstellt und dafür umfangreiche Maßnahmen getroffen habe, sei sie weiterhin auch für Patienten mit sonstigen Erkrankungen da. „Wir sind und bleiben eine Akutklinik“, betont Klinikdirektorin Cornelia Krause auf Nachfrage. Angesichts der Corona-Krise hätten in letzter Zeit einige Patienten trotz Beschwerden lange gewartet, bis sie sich ins Krankenhaus begaben, was unter Umständen sogar lebensbedrohlich sein könnte. „Womöglich suchen Menschen auch deshalb die Klinik erst spät auf, weil sie Angst haben, so das System zusätzlich zu belasten“, stellt Krause eine Vermutung auf. Damit würde im Zweifel aber eher das Gegenteil erreicht.

„Natürlich ist Corona aktuell das alles bestimmende Thema in unserem Haus, dennoch kommen wir selbstverständlich unserem medizinischen Versorgungsauftrag in jedem Bereich nach“, betont Stephan Vögeli. Auch wenn bestimmte Operationen derzeit abgesagt seien, würden gewisse Sprechstunden und Angebote unter Einhaltung der hygienischen Richtlinien und RKI-Vorgaben weiter aufrecht erhalten, um Beschwerden abzuklären. „Patienten können sich bei uns weiter gut aufgehoben fühlen“, betont Cornelia Krause. pm/eli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020