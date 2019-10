Weiterer Spielgewinn zu Hause

Herren Bezirksklasse B1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TV Helmstadt II 9:6. Zwei Erfolge in den Eingangsdoppeln brachte die Zweite der Kreuzwertheimer in Front. Mario Wunderlich (2), Marcel Tobisch, Mario Schumacher (2) und Maxim Kaminski (2) sicherten mit ihren Einzelerfolgen einen weiteren Heimerfolg der DJK.

Herren Bezirksklasse D3 West

TTC Oberaltertheim II – DJK TTC Kreuzwertheim III 5:5. Mit ihrem Erfolg im Eingangsdoppel konnten Landolin Platz/Paul Wissmann den Spielstand egalisieren. In einem von beiden Seiten ausgeglichenen Match punkteten Gerhard Rudolf, Paul Wissmann und Konstantin Kaminski für die Kreuzwertheimer, so dass die Zweite der DJK in ihrem Auswärtsspiel ein leistungsgerechtes Unentschieden erzielte und einen verdienten Punkt mit nach Hause nahm.

Jungen Bez. klasse Gr. 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim – SV Gerolzhausen 8:2. Den ersten Punkt sicherten sich die Kreuzwertheimer durch einen Erfolg im Doppel. Paul Wissmann (2), Maxim Kaminski (2), Tobias Jäger und Björn Schütz (2) gewannen doch ihre Einzelspiele, so dass die Jugendlichen der DJK auch in diesem Heimspiel erfolgreich waren und weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen. GR

