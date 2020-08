Weinwanderweg neu beschildert

Wertheim.Bei herrlichem Sonnenschein machte sich kürzlich eine Gruppe von Mitgliedern des Rotary Clubs Wertheim auf den Wein-Tauber-Wanderweg von Wertheim über Reichholzheim nach Bronnbach, um die verwitterten Informationstafeln an markanten Wanderpunkten neu zu beschriften und aufzustellen.

Der Rotary Club Wertheim hat es sich schon vor Jahren zur Aufgabe gemacht, diesen einzigartigen tauberfränkischen Kulturwanderweg für die Wanderer durch das Aufstellen von Hinweistafeln attraktiv zu machen.

Los ging es in Wertheim an der ehemaligen fürstlichen Hofhaltung, dem heutigen Rathaus, dann schweißtreibend über die Burg durch Wiesen, Wald und Rebstöcken entlang nach Reichholzheim und über den alten Höhenweg weiter nach Bronnbach. Immer wieder hieß es, an den kultur- und weinhistorischen Punkten Halt zu machen, um die die selbst angefertigten neuen Infotafeln anzuschrauben.

Geschichte und Kultur

Diese wieder gut lesbaren Tafeln sind für die Touristen eine willkommene Einladung, sich mit der Geschichte und Kultur des Taubertals vertraut zu machen.

Den Abschluss dieser Aktion bildete ein Abendmeeting auf einer Tauberinsel in Bronnbach. Wolfgang Reiner sagte als Präsident des Rotary Clubs Wertheim allen, die an dem Projekt beteiligt waren, herzlichen Dank. Es komme seinem Ziel entgegen, dass der Wertheimer Club sich gleichermaßen auf internationaler wie auch auf lokaler Ebene engagiere.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020