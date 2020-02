Weinen und Jammern war schauderhaft

Külsheim.„Aus der Spiesberger-Chronik: Der Brand in Külsheim von 1865“ - So lautete der Titel eines Vortrags des Heimatforschers Hans-Peter Wagner in dessen Reihe „Külsheimer Geschichte – Külsheimer Geschichten“. Etwa 40 Interessierte folgten seinen Ausführungen am Donnerstagabend im Alten Rathaus.

Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte zu Beginn, der Abend gehöre zur Wintervortragsreihe der Stadt Külsheim. Dann begann Wagner seine Ausführungen mit Informationen aus Heimatbuch „Geschichte der Brunnenstadt Külsheim“, damit die Zuhörer ein Gefühl für die Zeit um 1865 erhielten.

So war zu hören, dass in den Ortsbereisungsberichten des Bezirksamts vom „heftigen Kampf um die mangelnde Ortsreinlichkeit“ die Rede war. Weitere Themen waren das „Modernitätsdefizit“ in Külsheim, „eine ganze Legion Beschwerden“ wegen mangelnder Feldwege, oder die Beschwerde des Pfarrers über jene, die „im offenen Konkubinate leben“.

Über den Brandschutz in Külsheim im Jahr 1865 wird Folgendes berichtet: Die Nachtwache werde „von je vier Bürgern in Ruhe ausgeübt, denen der Stundenbläser als Obmann dient“. Die Kritik des Bezirksamts zielt Mitte der 1860er Jahre auch auf das Feuerlöschwesen. Dieses würde „zwar auf dem Papier, aber nicht in Wirklichkeit bestehen, dass insbesondere keine Übungen stattfinden“. Die Gemeinderechnung der Stadt indes belege, so der Referent, für 1865 diverse Ausgaben für die Feuerpolizei.

Alois Spiesberger, der Autor der „Spiesberger-Chronik“, war 1865 als junger Mann Zeitzeuge der Geschehnisse rund um den Großbrand und schrieb diese auf zehn Seiten handschriftlich nieder. Er meinte, man sei in Külsheim an verantwortlicher Stelle der „schiefen Ansicht“ gewesen, einen großen Brand könne es in dem Städtchen gar nicht geben, „weil die Ortseinwohner bei Brandausbrüchen schnell zur Hilfe eilen“ und es nicht an Wasser fehle.

Am 22. September 1865 jedoch sei, zitierte Wagner Spiesberger, „kaum ½3 Uhr früh der Ruf zu allgemeinem Schrecken: Feuer! – Feuer! – Feuerjoh!“ erschallt. Aus der Scheune des Rosenwirtes Karl Seitz seien „Flammen haushoch zum Dache hinaus“ geschlagen, das Feuer habe schnell um sich gegriffen. Die Bürger schafften Wasser herbei, die beiden Feuerspritzen seien sofort im Einsatz gewesen.

In der „Spiesberger-Chronik“ heißt es weiter: „Nun waren es der Leute hier zu wenig, dem Feuer Einhalt zu tun. Es war zu befürchten, dass das halbe Städtchen in Asche gelegt werde. Viele eilten daher von der Brandstätte ihren Häusern zu, um auszuräumen und zu retten, was zu retten war. Das Weinen und Jammern der bedrängten Einwohner war schauderhaft.“

Ohne Hilfe von außerhalb hätte man dem Feuer keinen Einhalt gebieten können. Gegen 5 Uhr kam Hilfe aus den Nachbarorten wie Uissigheim, Steinbach, Hundheim, „bald dann auch das wohlgeübte Korps der Feuerwehr von Hardheim“, gegen 6 Uhr trafen die Feuerwehren von Wertheim und Tauberbischofsheim ein.

Spiesberger beschreibt die Vorgehensweise der Helfer und wie dem Feuer eine Grenze habe gesetzt werden können auf einen „Herd von 27 größeren Gebäuden“. Der Chronist nennt Schäden und alle Betroffenen im Bereich der Hauptstraße, „an der Spitalgasse wohnend“ und „am Löchleinsbrunnen herunter“. Er kritisiert die fehlende Vorsorge gegen Brand und den anschließenden Wunsch der Bürger nach einer Feuerwehr in Külsheim. In der Folge des Großbrandes sei der Platz zwischen dem „Rosenwirt“ und der Kapelle nicht mehr bebaut worden, der „sogenannte Kapellenbrunnen, welcher vorher hart am Tor der Kapelle stand“ habe dort einen neuen Platz gefunden.

Wagner las den Großbrand betreffende ausführliche Zeitungsberichte aus dem „Main- und Tauber-Boten“ vor, auch den „Öffentlichen Dank“ des Külsheimer Gemeinderates an die „herbeigeeilten Hülfeleistenden“. Aus Beilagen zur Gemeinderechnung 1865 war zu erfahren, jemand habe im Anschluss an die Geschehnisse „Feuereimer nach Uissigheim, Eiersheim, Werbach, Werbachhausen, Hochhausen, Impfingen gefahren“.

Der Referent verlas originale Unterlagen, welche die Gründung einer Külsheimer Feuerwehr das Wort redeten und auch den sehr zügigen Beschluss des Gemeinderates, dass „die Anschaffung aller Requisiten sowie die Kopfbedeckungen der Mannschaften zur Ausgabe aus der Gemeindekasse“ bewilligt sei.

Es dauerte noch sechs Jahre, bis nach einem weiteren Großbrand in Külsheim 1871 eine Feuerwehr gegründet wurde. Auch darüber berichtet die „Spiesberger-Chronik“ anschaulich.

Der Vortrag wird am Dienstag, den 10. März 2020, um 19.30 Uhr, im Alten Rathaus wiederholt.

