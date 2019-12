Weinbau wäre nicht mehr möglich

Im Zuge einer bundesweiten Aktion haben Landwirte und Winzer aus Dertingen und Kembach am Samstag mit einem Mahnfeuer auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht.

Dertingen. Schon von weitem war in der Abenddämmerung das lodernde, meterhohe Mahnfeuer auf dem Dertinger Mandelberg zu sehen. Entfacht hatten es die Bauern und Winzer aus Dertingen und Kembach. Mit der Aktion wollten sie am Samstag auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen. Das Feuer war Teil einer bundesweit stattfindenden Aktion der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV).

In Dertingen wollten die Landwirte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt stellen, welches ihnen besonders große Kopfschmerzen bereitet: das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Denn dieses würde für die Bauern und Winzer in Dertingen massive Auswirkungen haben, wie LSV-Mitglied Jochen Hörner betonte. Der 44-jährige Landwirtschaftsmeister begrüßte gemeinsam mit seinem LSV-Kollegen Elmar Engelhorn die laut Veranstalter rund 200 Teilnehmer der Aktion und stellte die Ziele der LSV-Initiative sowie deren Volksantrag „Gemeinsam aktiv werden“ vor. Dieser ist eine Art Gegenentwurf zu „Rettet die Bienen“.

Warum das Volksbegehren zur Bienenrettung gerade die Bauern in Dertingen so hart treffen würde, das wusste Hörner: „Wenn das Volksbegehren eins zu eins umgesetzt wird, wäre das für uns existenzbedrohend“, fürchtete der Landwirt, der in dem Wertheimer Ortsteil eine Fläche von 200 Hektar bewirtschaftet. Betroffen wären laut Hörner vor allem die Winzer: „Da Dertingen sich in einer Schutzzone befindet, wäre dort kein Weinbau mehr möglich – egal ob konventionell oder biologisch“. Mit Blick in Richtung Politik hatte der 44-Jährige eine eindeutige Forderung: „Wir wollen, dass man sich mit uns an einen Tisch setzt und uns zuhört“. Damit dürfte Hörner vielen der Anwesenden aus der Seele gesprochen haben.

Gravierende Folgen durch das Bienenbegehren befürchtete auch Marc Flegler, seines Zeichens Landwirt und Winzer aus Dertingen. „Wenn das Begehren durchkommt, müssten wir den Betrieb einstellen“, sagte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten mit sorgenvoller Miene. „Mit dem Bienenbegehren kriegen wir hier Verbote, dass wir keinen Pflanzenschutz und gar nichts mehr spritzen dürfen“, erläuterte der 45-Jährige. Um sogleich zu erklären, wieso ein Komplettverzicht auf Pflanzenschutz so problematisch wäre: „Wir müssen diese Mittel einsetzen, um gesunde Trauben zu erzeugen“, bekräftigte Flegler. Gerade beim jetzigen Klima gehe es nicht ohne. Zwar gebe es bereits Rebsorten, die mit deutlich weniger Pflanzenschutz auskämen, aber diese würden von den Kunden schlicht noch nicht angenommen. Der Dertinger Winzer spricht dabei aus Erfahrung, denn er baut solche Sorten bereits selbst auf kleiner Fläche an.

„Das Volksbegehren ist nicht zu Ende gedacht“, fand auch Haupterwerbslandwirt und Winzer Klaus Weimer aus Kembach. Um zu betonen, dass die Bauern in Baden-Württemberg ohnehin schon an erster Stelle beim sauberen Wirtschaften stehen. So würden beispielsweise die Dertinger Landwirte bereits seit 20 Jahren am sogenannten Nitratinformationsdienst teilnehmen. Außerdem setzten sie bereits seit Jahrzehnten bei der Bekämpfung des schädlichen Traubenwicklers auf Pheromone, welche etwa für Bienen unschädlich seien.

Der Unmut der Landwirte in Dertingen richtete sich indes nicht nur gegen das Bienenbegehren. Scharfe Kritik an der Politik übte etwa Elmar Engelhorn, Winzer in Homburg. „Du hast nirgends mehr Sicherheit, alle zwei Jahre kommt eine neue Politik“, beklagte der 35-Jährige die aus seiner Sicht fehlende Planungssicherheit für die Landwirte. „Ich habe den Eindruck, dass die Politiker sich gar nicht im Klaren sind, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben“, richtete er seine Kritik an die Volksvertreter.

Genau wie Jochen Hörner plädierte er dafür, dass sich alle Beteiligten, also Bauern, Bevölkerung, Politik und Naturschützer, gemeinsam an einen Tisch setzen und eine Lösung finden sollten. „Diese muss dann aber so sein, dass die Bauern am Ende noch von ihrer Arbeit leben können“, unterstrich Engelhorn. Die zunehmende Zahl an Auflagen und die wachsende Bürokratie bemängelte Erich Götz. „Das wird jedes Jahr mehr“, so der 70-jährige Dertinger Landwirt.

