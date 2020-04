Wein auch von zu Hause aus genießen

Main-Tauber-Kreis.„Weinstraße Taubertal – Reise durch das Weinland von Rothenburg bis Freudenberg“ ist das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für 2020. Für den April sind alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie und des landesweiten Kontaktverbotes abgesagt. Dennoch kann man im Weinland Taubertal weiterhin gute Tropfen genießen. Im Arbeitskreis Weinland wirken 15 Weingüter mit, die auf der Internet-Seite www.weinland-taubertal.de virtuell besucht werden können. Auch kann hier Wein bestellt werden, um mit Freunden anschließend eine virtuelle Weinprobe, über ein Videochatportal wie beispielsweise Skype, zu organisieren.

Das Weinland erstreckt sich von Rothenburg bis nach Freudenberg. Auf knapp 120 Kilometer durchfließt die Tauber diesen Landstrich und ist steter Begleiter der das Flusstal säumenden Weinberge. Im Taubertal werden rund 1100 Hektar Anbaufläche durch die Winzer und Weingärtner bewirtschaftet. 65 Prozent sind mit Weißweinsorten und 35 % mit Rotweinsorten bestockt.

Bei den Weißweinen spielen vor allem Silvaner, Müller-Thurgau, Weißburgunder und Grauburgunder eine Hauptrolle. Internationales Niveau erreichen der Weißburgunder sowie der fränkische Silvaner, und an der Tauber wachsen mit die besten Müller-Thurgau-Weine.

Leitsorte bei den Rotweinen ist der Schwarzriesling, aber auch der Burgunder und neue Züchtungen wie der Blaue Spätburgunder, die Acolon- und Regent-Traube sind eine Sünde wert. Ein Muss beim Probieren ist die historisch lokale Sorte Tauberschwarz aus dem 16. Jahrhundert, die Mitte des 20. Jahrhunderts als ausgestorben galt, bis in einem Weinberg in Ebertsbronn im Vorbachtal einige uralte Stöcke gefunden wurden. Jetzt erfährt dieser Rotwein eine glanzvolle Renaissance.

Die Steinriegel im Muschelkalk und die Terrassen im Buntsandstein sind Zeugen für frühere Rebflächen an den Tauberhängen. Heute wachsen dort süffige Weine mit ausdrucksstarkem Bukett. Dominierend sind die trockenen und halbtrockenen Weine.

An der Tauber treffen sich drei Weinanbaugebiete, zwei Weinbauzonen und zwei Bundesländer. Im südlichen Taubertal zählt die Rebfläche zu Bayern und zum Anbaugebiet Franken, Bereich Maindreieck. Zwischen Weikersheim, Niederstetten und Bad Mergentheim liegt das Weinanbaugebiet Württemberg. Das mittlere Taubertal gehört zum Anbaugebiet Baden. Auf der gegenüberliegenden Mainseite mit dem Weinort Kreuzwertheim und in der Nachbarschaft zu Freudenberg befindet man sich wieder im Anbaugebiet Franken.

In den Anbaugebieten Frankens sowie im Bereich Tauberfranken gilt die Besonderheit, dass Qualitäts- und Prädikatsweine in den weltbekannten Bocksbeutel abgefüllt werden dürfen. Infos und Termine zum Schwerpunktthema 2020 finden sich in der Broschüre „Weinstraße Taubertal“, die beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806, Fax: 09341/825700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, www.liebliches-taubertal.de erhältlich ist. tlt

