Weihnacht im Bergviertel

Dertingen.Bereits zum vierten Mal putzte sich das historische Bergviertel in Dertingen für den Adventsmarkt heraus. In schöner Kulisse hinter der Wehrkirche schlenderten die Besucher durch die Gassen und Höfe. Der Duft von Glühwein und Punsch lag in der Luft und lud so zum verweilen ein. Dem gingen auch viele nach und standen an den verschiedenen Verkaufsbuden mit Bratwurst, Flammkuchen oder Suppe zusammen. Oder sie genossen ein Glas Wein, schließlich ist Dertingen ein Weindorf mit einigen Winzern. Aber auch wer auf der Suche nach schöner Weihnachtsdekoration oder einem kleinen Geschenk war, wurde fündig. In einem alten Gewölbekeller gab es kunstvolle Töpferware, bei anderen Ständen Ideen aus Wolle, Holz oder Beton. Ein Korbflechter bot seine Waren an und zeigte wie diese entstehen. Am Nachmittag kam der Weihnachtsmann und brachte den Kindern etwas mit.

Musikalisch eröffnete die Bläserklasse der Musikkapelle Dertingen. Später sang erst der Kinderchor die „Mandelzwerge“ und am Abendkonnten alle zu den weihnachtlichen Klängen des Posaunenchors mitsingen. kem

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019