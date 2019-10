Wege aus der Konsumgier

Wertheim.„Konsumgelassenheit erlangen und nachhaltig glücklich werden“. So ist Ines Maria Eckermanns Buch „Ich brauche nicht mehr“ untertitelt, aus dem sie am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Wertheim liest. Eckermanns Botschaft: Wer sich aus der Konsumfalle befreit, dem geht es auf Dauer besser. Weniger ist mehr und macht auf Dauer glücklich, ist die Autorin überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtvewaltung.

Ines Maria Eckermann zeigt, wie sich die „Kultur des Shoppens“ entwickelt hat und wie fragwürdig sie eigentlich ist. Denn diese Kultur hinterlässt nichts Nachhaltiges. Im Gegenteil: Das Einzige, was von ihr übrig bleibt, ist ein nicht enden wollender Kreislauf, ist der ständige Wunsch nach mehr. Die Autorin zeigt auf, dass es zur Konsumgier jede Menge sinnvolle Alternativen und Wege gibt, die Spaß machen und keine Selbstüberwindung oder gar Anstrengung kosten. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019