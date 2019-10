Weg frei für Norma-Filiale in Bettingen

Norma möchte beim Bettinger Autohof eine Filiale eröffnen. Zudem soll dort ein Frischemarkt gebaut werden. Der Gemeinderat debattierte erstmals öffentlich über das Projekt.

Wertheim. Die Nahversorgung in den östlichen Ortschaften Wertheims ist seit Jahren Thema in der Kommunalpolitik. Wer in Dertingen, Bettingen, Kembach, Dietenhan oder Urphar wohnt, muss weite Wege zurücklegen, um Lebensmittel oder andere Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen zu können.

Der nächste Supermarkt befindet sich in Eichel: eine Norma-Filiale, die mit einer Verkaufsfläche von 450 Quadratmetern eher bescheiden ausfällt. In der „veralteten Immobilie“, wie es in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Gemeinderatssitzung heißt, gebe es keine Erweiterungsmöglichkeit.

Angebot und Gebäude seien „nicht mehr zeitgemäß“. Es sei davon auszugehen, dass der Markt irgendwann schließen werde. Damit würden die Versorgungsstrukturen im östlichen Stadtgebiet zusammenbrechen, fürchtet die Verwaltung, da dort keine weiteren Lebensmittelmärkte vorhanden sind.

Vorhaben in Eichel gescheitert

Bereits vor Jahren habe Norma einen neuen Markt in Eichel geplant, direkt an der Landesstraße gegenüber des Sportplatzes. Das Vorhaben sei aber an den Verkaufspreisvorstellungen der privaten Grundstücksbesitzer gescheitert. Weil das Vorhaben nicht umzusetzen gewesen ist, plane Norma die Verlagerung des bestehenden Marktes von Eichel nach Bettingen.

Als Standort dafür ist das Gelände an der Auffahrt zum Autohof vorgesehen – direkt an der Landesstraße 617 nach Bettingen (siehe Bild). Das Areal ist 8000 Quadratmeter groß – etwas kleiner als ein Fußballfeld. Der Supermarkt soll eine Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern haben.

Neben dem Supermarkt soll zudem ein Gebäudekomplex mit einem Frischemarkt entstehen. Nach den Plänen wird der Bau einen sogenannten „Drive Through“, Gastronomie, Handel und Dienstleistungen auf einer Gesamtfläche von rund 1100 Quadratmetern auf zwei Geschossebenen beheimaten. Maximal ein Fünftel davon würde nach Angaben der Stadt als Fläche für „innenstadtrelevanten Einzelhandel“ wie Bäcker, Metzger und Frischwarentheke sowie regionale Produkte und Wein zur Verfügung stehen. Den Gebäudekomplex will der Eigentümer des Grundstücks, eine Gesellschaft namens RVK ReVest aus Nürnberg, selbst umsetzen.

Da das Gelände innerhalb des als Gewerbegebiet ausgewiesenen Gebiets „Westlich der Autobahn“ liegt, könnte es ohne Änderung des Bebauungsplans realisiert werden. Anders sieht es beim Norma-Markt aus. Weil es sich um einen großflächigen Lebensmittelmarkt handelt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Die Ansiedlung eines solchen Marktes ist im Rahmen der vorhandenen planungsrechtlichen Situation nicht zulässig. Die Teilfläche muss in ein Sondergebiet umgewandelt werden.

Das wiederum erfordert ein sogenanntes „Zielabweichungsverfahren“, um den Anforderungen des Regionalverbandes Heilbronn-Franken zu genügen. Der Regionalverband fordert, dass solche Märkte zentral in Stadt- oder Ortskernen liegen, damit sie gut zu Fuß erreichbar sind.

Außerdem sollen sie nach den Vorschriften eine direkte Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr aufweisen und auch für den Individualverkehr zugänglich sein.

Mit dem jetzt angestoßenen Verfahren soll nachgewiesen werden, dass für die Sicherstellung der Nahversorgung im östlichen Wertheimer Stadtgebiet kein anderer Standort geeignet ist, so die Stadtverwaltung. Am Anfang steht ein Bebauungsplanverfahren, mit dem Untersuchungen zum Einzelhandel und dem Verkehr erledigt werden. Diesbezüglich sollen entsprechende Lösungen erarbeitet werden.

Zuvor wird mit den Investoren ein Vertrag abgeschlossen werden, in dem sie sich verpflichten, alle anfallenden Kosten für die Schaffung des „Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel“ zu übernehmen. Dazu zählen auch die Kosten für die Verkehrsinfrastruktur.

Die Verkehrsanbindung ist es denn auch, was einigen Stadträten Kopferzerbrechen bereitet. Von einem „Knackpunkt“ sprach Sonngrit Breuninger (Freie Bürger). Patrick Schönig meinte, die „verkehrliche Situation“ sei „völlig unklar“. Richard Diehm (Grüne) mahnte an, den Öffentlichen Nahverkehr anzubinden und eine Bushaltestelle einzuplanen. Betttingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp regte an, im Zuge des Projekts die Verkehrssituation zu überplanen. Dies sei eine „einzigartige Chance“, die genutzt werden müsse.

Bedarf vorhanden

Ansonsten war sich das Gremium relativ einig, den Weg für das Projekt freizumachen. „Wir sollten diese Chance ergreifen“, sagte Sonngrit Breuninger. Der Bedarf bei Anwohnern und den vielen Beschäftigten in den Betrieben des Gewerbegebiets sei vorhanden.

Bei einer Gegenstimme (Marlise Teicke/Grüne) und einer Enthaltung (Ingo Ortel/SPD) beschloss der Gemeinderat, der bereits zuvor in nichtöffentlicher Sitzung über das Vorhaben beraten hatte, das Planungsverfahren anzustoßen.

Wie viel Zeit vergehen wird, bis auf dem Gelände Norma und der Frischemarkt öffnen, steht in den Sternen. Angesichts der frühen Planungsphase könne man hierzu noch keine Angaben machen, sagte Rathaussprecherin Angela Steffan auf Anfrage der FN.

