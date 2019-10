Wecker klingelte bei den Hildenbrands

Sonderriet.Am Wochenende fand die traditionelle „Suunnerter Kerwe“ in der Mehrzweckhalle statt. An beiden Tagen war das Fest sehr gut besucht. Diesjähriger Veranstalter war der Schoppe-Club „Tanne-Göcker“.

Am Samstag fand ein Wirtshaussingen statt, das in einen Tanzabend mündete. Wie auch am Sonntag sorgte dabei das Trio „BassGitare-Zwetsche“ für Stimmung.

Am Sonntag war die große Stunde der Kerwegesellschaft, bestehend aus Kerwepfarrer Niklas Flicker, Schirmträger Eliah Pohl, „Mann“ Hannah Wojcik, Metzger Johannes Kraft, „Frau“ Jonas Blank, Hammelführer Silas Wojcik sowie dem Hammel „Franz“, der aus Hundheim angereist war. In seiner Kerwepredigt ging Flicker auf so manche Verfehlung in und für Sonderriet ein. „Im Name des Homel und der Kewerborsche, wenn de Summer ist vorbei, beginnt die Kerwezeit“, stellte er einleitend fest. In Sonderriet würden die Rehe verwirrt und orientierungslos auf den Straßen herum rennen. Vielleicht liege dies ja daran, dass der Jäger den Salzstein mit gepresstem Koks vertauscht habe, meinte er. Aber auch er selbst habe Unfug getrieben , räumte der Kerwepfarrer ein. So war es keine gute Idee, mit geschlossenen Augen sein Auto zu lenken. Er solle nachts lieber schlafen, als den Graben zu putzen, hieß es in Anspielung auf seinen kleinen Unfall.

„Die Feuerwehr hatte net viel zu renne, deswegen denkt jemand er könnte sein Haus anbrenne“, berichtete er weiter. Um die Brandbekämpfer am Löschen zu hindern, saß der Brandstifter auf dem Hydrant.

Um zu vertuschen, dass er aufwendig ein verstopftes Rohr befreien musste, habe ein anderer Sonderrieter gleich seinen ganzen Hof neu gepflastert.

Der ehemalige Ortsvorsteher habe dem Jugendraum noch einen neuen Fernseher und eine neue Musikanlage besorgt. Ob er damit der Jugend nur eine Freude bereiten wollte oder von seiner Politik der letzten Jahre ablenken wolle, bleibe offen, so der Kerwepfarrer. Nach seinem Bericht über die „Hightech Hühnerhaltung“ im Dorf ging er auf den Brandweiher ein. Dort wurde der Ablauf verstopft. Vielleicht, so dachte der Pfarrer, damit die Feuerwehr darin Fische zur Verpflegung züchten könne.

„Es ist, als wäre das Ort verflucht“, ging er auf die Rattenplage ein. Vielleicht sollte man die Nager einfach als Nutztiere halten, damit sie im Laufrad sauberen Strom erzeugen.

In Sachen grüner Kreuze auf den Feldern fragte sich der Kärwepfarrer, ob die Bauern damit mahnen wollen oder dort gar gar die Bäuerin bestattet wurde. Verwundert zeigte er sich darüber, dass man die Heizung im Feuerwehrhaus vor Sanierung des Gebäudes erneuern will. „Um so etwas zu planen muss man blau sein“, sagte er in Richtung Stadtverwaltung.

„Es geht keiner verärgert nach Haus, sonst fällt die Kerwe nächstes Jahr aus“, wandte er sich abschließend an diejenigen, die er in der Predigt erwähnt hatte.

Beim Hammeltanz traten sechs Paare an. Der Wecker der den Sieger bestimmen sollte, zeigte sich am Anfang etwas widerwillig. Nach einigen Tanzrunden erkor er dann aber Christine und Uwe Hildenbrand als Gewinner aus. Diese drehten vorm gemeinsamen Feiern noch eine Ehrenrunde vor dem Publikum. bdg

