WCW eröffnet Faschingssaison

Wertheim.Auch in diesem Jahr eröffnet die Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) die Faschingskampagne zum 40. Mal mit dem großen Saison-Eröffnungsball, der am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Main-Tauber-Halle stattfindet. Für beste Musik und Unterhaltung sorgt die überregional bekannte Show- und Partyband „Sandy“. Mit perfekter Bühnenperformance, unglaublicher Spielfreude und unerschöpflichem Repertoire präsentiert dieses Ensemble Tanzmusik vom Feinsten, wie es weiter in einer Ankündigung der WCW heißt.

Show-Einlage

Daneben wird den Gästen wieder eine hervorragende Show-Einlage geboten: Die 1. BL-Standard-Formation der FG Rhein-Main wird die Choreografie „Who We Are“ repräsentieren. Des Weiteren gibt es wieder eine Verlosung attraktiver Preise.

Im Bar- und Lounge-Bereich wird zu späterer Stunde „Roberto Moreno“ für musikalische Unterhaltung bis in die Morgenstunden sorgen.

Die Main-Tauber-Halle wird wieder als festlicher Ballsaal erstrahlen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019