Wasserfarben aus natürlichen Stoffen

Wertheim/Külsheim.Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der vergangenen Woche an der Hochschule Künzelsau war erneut ein Team der Forscherkids Wertheim sehr erfolgreich (wir berichteten). Die elfjährige Lara Adelmann und ihre neunjährige Schwester Lisa wurden mit einem ersten Platz im Fachgebiet Arbeitswelt der Alterssparte Schüler experimentieren ausgezeichnet und qualifizierten sich damit für den Landeswettbewerb Baden-Württemberg Ende April in Balingen. Im Rahmen ihres Projekts „Wie können wir ungiftige Wasserfarben selbst herstellen?“ entwickelten die Fünft- und die Viertklässlerin verschiedene Grundlagenrezepte und testeten diese.

Als optimal erwies sich dabei eine Mischung aus Stärke, Natron und Essig. Außerdem testen sie eine große Zahl unterschiedlicher Farbstoffe aus Lebensmitteln und Pflanzenteilen. Zum Forschungsprojekt gehörten ebenso Tests zur Trocknungszeit der hergestellten Farben, zu deren Haltbarkeit, der Festigkeit, der Farbwiedergabe, dem Preis und eine Beurteilung durch andere Kinder.

Die beiden Mädchen malen selbst gerne mit Wasserfarben. Allerdings würden manche kaufbaren Wasserfarben als gesundheitlich bedenklich gelten, berichteten sie. „Unsere kleine Schwester Nora hat früher immer an Farben gelutscht.“ Das zeigte ihnen die Notwendigkeit Farben herzustellen, die Kinder gefahrlos in den Mund nehmen können. Außerdem seien ihre Farben umweltfreundlich und einfach zu Hause herzustellen.

Auf ihren eigenen Farbkasten sind die beiden sehr stolz. Beim Wettbewerb präsentierten sie ihre Farben dann auch werbewirksam in einem selbst gestalteten Farbkasten aus dem 3D Drucker. Wichtig für die Mädchen, dieser ist wieder befüllbar, was sich positiv auf die Umweltbilanz auswirkt.

Insgesamt forschten die beiden bisher rund ein Jahr jede Woche an ihrem Projekt. „Mir hat es am meisten Spaß gemacht, die Farben zu mischen“, erzählte Lara. „Mir hat das Ausprobieren der Farben am Besten gefallen“, ergänzte Lisa.

Mit einem ersten Preis werden beim Wettbewerb nur herausragende Arbeiten ausgezeichnet. Die Jury lobte in ihre Laudatio bei der Preisverleihung, das analytische und exakte Vorgehen der beiden. „Wir fanden die drei Wettbewerbstage cool“, meinte Lisa. „Als wir am Donnerstagabend erfuhren, dass wir Regionalsieger sind, war ich sehr aufgeregt“, berichtete ihre Schwester. Beide hätten nicht gedacht, dass sie den ersten Preis bekommen. „Wir haben uns sehr über den Sieg gefreut.“ Toll fand Lisa, dass auch einige ihrer neuen Freundinnen vom Wettbewerb in Balingen dabei sein werden.

Nachdem der Donnerstag als erster Wettbewerbstag der Präsentation vor den Juroren vorbehalten war, informierten sich am Freitag und Samstag zahlreiche Kinder und Erwachsene über die insgesamt 54 Projekte des Regionalwettbewerbs. Viele von ihnen nutzten die Chance, die Wasserfarben der beiden Jungforscherinnen zu testen. Interesse am Projekt zeigte auch Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann, die den Wettbewerb am Freitag besuchte.

Aktuell laufen für Lara und Lisa die Vorbereitungen für den Landeswettbewerb. So wurde die Facharbeit aktualisiert und die weiteren Schritte geplant. Unter anderem möchten die beiden weitere Rohstoffalternativen für einzelne Farben testen, das Aussehen der Farben auf Fotopapier und Pappe bewerten und Versuche zum Ausbleichen der gemalten Bilder auf normalen Papier machen.

Lob hatten die beiden für die Unterstützung und Zusammenarbeit mit ihrem ehrenamtlichen Projektbetreuer Birger-Daniel Grein. Zudem unterstützte sie die Gruppe „Forscherkids“ mit dem Ausleihen von Labormaterial.

Grein betonte: „Ich bin stolz auf die Mädchen und ihre Forschungsleistung. Die beiden Mädchen sind sehr engagiert.“

Für die Forscherkids war es bereits der fünfte Regionalsieg in Folge. Das ehrenamtliche Bildungsangebot des Stadtjugendring Wertheim betreut seit 2017 Forschungsprojekte von Kindern.

Bisher wurden sechs Projekte von acht jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betreut. „Die Mehrheit waren Mädchen“, verwies Grein auf deren naturwissenschaftliches Interesse.

Fünf Projekte von Kindern der Forscherkids wurden bei „Schüler experimentieren“ Regionalsieger ihrer Fachgebiete, es gab einen zweiten Platz auf Regionalebene und vier Sonderpreise beim Landeswettbewerb. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020