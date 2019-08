Wasser marsch: morgendliche Erfrischung für den Blumenschmuck

Wertheim.Zur Attraktivität einer Stadt zählt immer auch ein üppiger Blumenschmuck. Doch was machen, wenn das Thermometer tagelang über 30 Grad zeigt und mal wieder kein Regen in Sicht ist? So wie hier in Wertheim werden in zahlreichen Städten die Mitarbeiter der Bauhöfe zu Gärtnern und retten Baum und Strauch vor dem Vertrocknen. Vor allem in den Morgenstunden sieht man die Mitarbeiter die Pflanzen versorgen. Innerhalb von nur wenigen Stunden werden dann etliche Liter Wasser verbraucht. In größeren Städten wie Bochum, Berlin oder Hamburg ist man bereits im vergangenen Jahr auf die pfiffige Idee gekommen, die Wasserwerfer der Polizei für diese Zwecke zu nutzen. Probleme bereitet die Hitze übrigens oft auch den beliebten Burgziegen. Auf vertrockneten Wiesen lässt es sich eben nur schlecht weiden. Und noch ist die größte Hitzewelle nicht überstanden. Lediglich die Bädergesellschaft Wertheim dürfte sich über die anhaltend hohen Temperaturen freuen, sorgen sie doch für regen Besuch des Freibads in den Christwiesen. hei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019