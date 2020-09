„Was man aus einem Möbelhaus alles machen kann“

Bestenheid.Mit einer Feierstunde wurde in Bestenheid die Waschstraße Schmitt offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Aus dem ehemaligen Möbelhaus Roller wurde durch einen spektakulären Komplettumbau eine moderne Waschstraße für Autos. Inhaber Christian Schmitt, sowie seine beiden Neffen Michael Burger, kaufmännischer Leiter, und Steffen Burger, technischer Leiter, stellten dabei die modernste Waschstraße der Region vor.

Nach einer erfolgreich abgeschlossen Startphase geht diese nun in Betrieb.

Beachtliche Leistung

„Was man aus einem ehemaligen Möbelhaus alles machen kann“, schwärmte Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein und sprach von einer sehr beachtlichen Leistung. Er bedankte sich für den Mut, gerade in dieser Zeit zu investieren und bezeichnete die Waschstraße als eine Bereicherung für Wertheim.

Bürgermeister Stein stellte den Werdegang des 1979 gegründeten Unternehmens vor, das in zweiter Generation geführt wird. Aktuell sind 60 Mitarbeiter beschäftigt. Nach den Standorten in der Kreisstadt Tauberbischofsheim sowie in Walldürn wurde in den zurückliegenden Jahren erfolgreich in Würzburg und Wertheim expandiert. Derzeit werden sechs Waschstraßen betrieben.

Wie Wolfgang Stein weiter wusste, investiert das Unternehmen in neueste Waschtechnik, in umweltschonende Waschmittel und Dosiertechnik sowie in lackschonende und sanfte Waschmaterialien.

In Sachen Wasseraufbereitung gehöre Schmitt zu den führenden Waschstraßenbetreibern in der Region.

Neben vielen Privatkunden, so der Bürgermeister, zählen auch zahlreiche gewerbliche Kunden zum Kundenstamm.

Der Bürgermeister sprach von einer guten Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf die in Wertheim entstanden Arbeitsplätze.

Bei einem Rundgang durch die Waschstraße stellte Inhaber Christian Schmitt die vielen Vorzüge der Waschstraße und des angeschlossenen SB-Parks vor.

Anstelle von Bürsten setzt Christian Schmitt aus Überzeugung auf eine besonders lackschonende und zugleich umweltfreundliche Autowäsche.

Das Flaggschiff

„Mit unserem Flaggschiff in Bestenheid definieren wir nochmals einen neuen Maßstab. Eine biologische Wasseraufbereitungsanlage gewährleistet, dass bis zu 95 Prozent des eingesetzten Wassers recycelt werden“, so Christian Schmitt.

Highlights seien darüber hinaus der Trockentunnel mit dem Hurricane Power-Gebläse und die Indoor-Saughalle. Ein besonderer Glanzpunkt ist der Power-Schaum, der in der Waschstraße und an allen vier SB-Plätzen verfügbar ist.

Hinzu kommen zahlreiche Inklusivleistungen, die allen Kunden gratis zur Verfügung stehen, wie beispielsweise eine zentrale Hochleistungs-Sauganlage, spezielle Druckluftpistolen und Fußmattenwäscher. Ein besonderes Angebot ist die Innenreinigung.

