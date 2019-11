Was ist in dieser Nacht wirklich passiert?

Die Badische Landesbühne zeigt im Dezember eine Adaption von Bettina Wilperts Debütroman „nichts, was uns passiert“.

Wertheim. Sommer 2014. In Brasilien ist Fußballweltmeisterschaft, in Deutschland Partystimmung, im Leipziger Studentenmilieu wird mit viel Alkohol gefeiert. Anna ist 27 Jahre alt. Sie will dolmetschen, jobbt nach dem Studium in einer Kneipe und lernt Jonas kennen. Er

...