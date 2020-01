Was geschah genau am 1. April 1945 in Wertheim?

Bronnbach.Am 1. April 1945 eroberten US-Streitkräfte Wertheim. Was an diesem Tag genau geschah, darum ging es am Mittwoch in einem Workshop des Archivverbunds Main-Tauber und des Historischen Vereins Wertheim.

Die Geschichte ist oftmals nicht eindeutig. Meistens gibt es viele Sichtweisen auf ein Ereignis, die sich auch widersprechen können. So auch beim Ende des Zweiten Weltkriegs in Wertheim. Am 1. April 1945 hatten Wertheimer Bürger die weiße Flagge auf dem Burgfried gehisst und so erfolgreich die Zerstörung der Stadt durch die anrückenden US-Streitkräfte verhindert, so die weit verbreitete Einschätzung.

Was an diesem Tag genau geschah, damit befassten sich am Mittwoch rund 30 Geschichtsinteressierte in einem Workshop des Archivverbunds Main-Tauber und des Historischen Vereins Wertheim. Anhand von Originalquellen versuchten sie die Geschehnissen nachzuvollziehen und zu interpretieren. Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Zeitzeugen, welche den Zweiten Weltkrieg und das Kriegsende in Wertheim noch persönlich miterlebt hatten. So beispielsweise die ehemalige Geschichtslehrerin Brigitte Schweitzer. Die gebürtige Wertheimerin war fünf Jahr alt, als die Amerikaner in der Stadt einmarschierten.

US-Armee marschiert ein

Trotz ihres jungen Alters damals kann sie sich noch an viele Details erinnern. Etwa an die weißen Fahnen, die überall in der Stadt hingen. Oder daran, wie die Amerikaner in Zweierreihen vom Rathaus zum Engelsbrunnen marschierten, immer zwei das Gewehr rechts, zwei das Gewehr links.

Den Workshop in den Räumen des Archivverbunds in Kloster Bronnbach hat sie vor allem deswegen besucht, „um zu hören, was andere in Erinnerung haben, die älter als ich sind und dementsprechend mehr mitbekommen haben“.

Ähnlich auch die Motivation bei Heinz Wolf, ebenfalls gebürtiger Wertheimer. „Ich habe als kleiner Junge mitbekommen, wie die Amerikaner nach Wertheim kamen“, erzählte der 78-Jährige. Die genauen Beweggründe habe er damals freilich noch nicht verstehen können. „Ich möchte mein Wissen um die Zusammenhänge erweitern und mich in das Thema hineinversetzen“, sagte er.

Geleitet wurde die rund dreieinhalbstündige Veranstaltung von Monika Schaupp, Leiterin des Archivverbunds, und dem Historiker Frank Kleinehagenbrock. Für die Teilnehmer des Workshops hatten sie zahlreiche Originalquellen mitgebracht, die es gemeinsam zu interpretieren galt.

Zum Einstieg bekamen die Teilnehmer von dem Forscher eine kurze Einführung zur Situation im Vorfeld der Besetzung Wertheims. „Jedem mit Verstand und militärischer Sachkunde war bereits 1944 klar, dass der Krieg verloren ist“, betonte Kleinehagenbrock, der als Privatdozent an der Universität Würzburg unterrichtet. Wertheim sei damals von der Reichsleitung bereits aufgegeben gewesen.

In der Bevölkerung habe in den Stunden vor dem amerikanischen Einmarsch große Angst und Unsicherheit geherrscht. Vor allem davor, dass einige versprengte Mitglieder des Volkssturms oder der Hitlerjugend die Amerikaner beschießen und so einen Gegenschlag heraufbeschwören würden.

Relativ unspektakulär

Genau dies war nämlich kurz zuvor in Nassig passiert, der Ort war dabei großflächig zerstört worden. Die Besetzung Wertheims selbst sei dann allerdings ein „relativ unspektakuläres Geschehen“ gewesen, wie Kleinehagenbrock anmerkte.

Insgesamt drei historische Quellen hatten Schaupp und Kleinehagenbrock zur gemeinsamen Analyse mitgebracht. Zum einen war dies ein Funkprotokoll der Amerikaner. Außerdem die Personalakte des 1944 von den Nationalsozialisten eingesetzten Wertheimer Bürgermeisters Hermann Dürr sowie dessen Spruchkammer-Akte.

Die Spruchkammer war ein gerichtsähnliches Verfahren, dem sich nach Ende des Krieges alle NSDAP-Mitglieder und Funktionsträger unterziehen mussten. In den Akten von Dürr fanden sich drei Protokolle, welche die Geschehnisse um die Hissung der weißen Flagge am 1. April und die Rolle des Bürgermeisters beschreiben.

Zahlreiche Teilnehmer des Workshops hatten dieses Ereignis selbst miterlebt. Und alle hatten ein wenig unterschiedliche Erinnerungen. So entstand eine lebhafte Diskussion, wie es denn nun letztlich gewesen sein könnte.

