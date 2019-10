Wanderung an der Tauber begeisterte

Wertheim.Auf der Gamburger Tauberbrücke begrüßte der Brückenheilige Johannes Nepomuk die Wanderfreunde des Fremdenverkehrsvereins Wertheim jüngst zur öffentlichen Wanderung. Mit herrlichem Blick auf die Gamburg ging es über die Tauber nachdem der Ehrenvorsitzende Kurt Schuon den Wanderstab an die beiden Wanderführer Manfred Görlich und Karl-Heinz Sommer übergeben hatte.

Bald war man oben auf der Lindhelle an der 14-Heiligen-Kapelle angelangt. Hier wurde eine kurze Pause eingelegt und begleitet von der Mundharmonika stimmten alle in den Choral „Großer Gott wir loben Dich“ mit ein und hörten Interessantes über die Geschichte der 1823 gestifteten Kapelle, unter anderem, dass sie von der alten Landstraße hierher umgesetzt wurde und die Kosten von nach den USA ausgewanderten Gamburgern finanziert wurde.

Wie im Bilderbuch lag das romantische Taubertal zu Füßen und der Weg führte hinab zu den Wassern der sagenumwobenen Eulschirbenmühle.

Dem Wanderführer Karl-Heinz Sommer gelang es vortrefflich, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen, indem er vom Müller und vom Grafen berichtete, die im Erlengebüsch einst ein unbekanntes Mädchen von herrlicher Schönheit vorübergehen sahen, das dann in der Mühle verschwand.

Eine leidenschaftliche Liebe entwickelte sich zwischen dem Grafen und der schönen Melusine. Mit ihr verlebte er hier die schönsten Tage bis der neugierige Müller die beiden belauschte und die schöne Melusine für immer verschwand, worauf der Graf aus Gram verstarb.

Zur Stärkung konnten sich die Wanderer an der eigens aufgebauten „Tankstelle“ laben und die weitere Etappe durch das Taubertal fortsetzen. Das Plätschern der Tauber war Begleitmusik bis nach Gamburg. Der Wirt der „Schlupfescheuere“ erwartete die Wanderer bereits mit Speis und Trank und die tragische Liebesgeschichte der schönen Melusine war noch lange Gesprächsthema beim gemütlichen Beisammensein.

Für die Gebietsgemeinschaft „Liebliches Taubertal“ führt der Fremdenverkehrsverein Wertheim die nächste öffentliche Wanderung am Samstag, 12. Oktober durch. Auf den Spuren des Pfeifer-Hannes führt die etwa acht Kilometer lange Strecke von Niklashausen nach Höhefeld. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Main-Tauber-Halle in Wertheim. Wanderführer sind Werner Schleßmann und Manfred Görlich.

Die Wanderung ist öffentlich für jedermann. Alle Wanderfreunde sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Udo Klüpfel, 09342/6670, sowie beim Ehrenvorsitzenden Kurt Schuon, 09342/59292.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.10.2019