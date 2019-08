Wallenstein und Drachentöter rockten

Die Folklore-Rocker von „Schandmaul“ gastierten am Freitag auf der Burg Wertheim. Im Gepäck hatten sie ihr neues Album „Artus“. Als Vorgruppe war die Nürnberger Combo „D’Artagnan“ am Start.

Wertheim. Die Wertheimer Burg ist am Freitag zum Eldorado für alle Freunde mittelalterlich angehauchter Rock-Klänge geworden. Die Folklore-Rocker von Schandmaul waren in dem bis auf den letzten Platz besetzen Gemäuer zu Gast und spielten dort eine Mischung aus alten Titeln sowie Stücken aus ihrem neuesten Album „Artus“.

Zur Unterstützung hatten die Bayern die Nürnberger Gruppe „D’Artagnan“ mitgebracht. Das Trio um Frontmann Ben Metzner bezeichnet seinen Musikstil selbst als „Musketier-Rock“. Hinter der Bezeichnung verbergen sich beschwingte Melodien mit kumpelhaften Texten, die sich um Themen wie Ehre, Heldenmut und Kameradschaft drehen.

Der Stil der Band ist mehrfach mit der schleswig-holsteinischen Band Santiano verglichen worden. Während letztere aber hauptsächlich über Seemanns-Themen singt, kommt bei „D’Artagnan“ eine breitere Palette an mittelalterlichen Motiven vor.

Als Inspiration für ihre Texte haben sich die Nürnberger unter anderem an den historischen Figuren Wallenstein und Johannes Bückler, besser bekannt als Schinderhannes, bedient. Und wie es sich für jede ordentliche Mittelalter-Band gehört, hatten die Nürnberger natürlich auch ein paar zünftige Trinklieder im Programm. Fehlen durfte ebenso wenig der Titelsong ihres aktuellen Albums „In jener Nacht“. Rund eine Stunde sorgte die Gruppe mit ihren eingängigen, schwungvollen Melodien für beste Stimmung im Burghof.

Dann war es endlich soweit und die Musiker von „Schandmaul“ um Sänger Thomas Lindner betraten die Bühne, begleitet von einem heftigen Regenschauer. Der vorzüglichen Laune der Zuschauer tat das keinen Abbruch. Auf der Bühne präsentierten „Schandmaul“ zahlreiche Stücke aus ihrem neuen Album „Artus“, das Anfang Mai erschienen ist. Darunter etwa das melancholische „Der Kapitän“ oder das schwungvolle „Der Totengräber“, eine schelmisch-leichtfüßige Erinnerung daran, dass im Leben erst zum Schluss abgerechnet wird.

Eingängige, beschwingte Rhythmen entlockte die Band ebenso bei ihrem Titel „Der Meisterdieb“ ihren Instrumenten. Neben ihren neuesten Werken spielten die bayerischen Musiker auch zahlreiche Stücke aus früheren Zeiten. Besinnlich wurde es zum Beispiel bei „Euch zum Geleit“ aus dem 2014 erschienen Album „Unendlich“. Das Lied beruht auf einer wahren Begebenheit, wie Sänger Thomas Lindner dem Publikum erzählte. Der Text ist einem Brief einer alten Dame entliehen, den diese im Angesicht des Todes an ihre Hinterbliebenen geschrieben hat und der auf der Trauerfeier verlesen werden sollte. Der Inhalt des Schreibens: eine hoffnungsvolle Botschaft, sich trotz der Trauer an die schönen Stunden zu erinnern und nach vorne zu schauen.

Einen klassischen Heldenepos über den Drachentöter Siegfried erzählte die Band hingegen mit „Der Krieger“. Erschienen ist die kraftvolle, rockige Nummer 2008 auf dem Album „Anderswelt“. Dass Schandmaul auch die sanften Klänge beherrschen, bewiesen sie mit „Dein Anblick“ aus dem 2002, erschienen auf dem Album „Narrenkönig“.

Gleißendes Feuerzeuglicht

„Das ist nicht einfach nur ein Liebeslied, sondern eine Schnulze“, verriet Frontmann Lindner dem Publikum mit einem Augenzwinkern, um sogleich dazu aufzufordern, mit Feuerzeugen oder „tragbaren Taschenfernsehern“ für romantische Stimmung zu sorgen. Das Publikum kam diesem Wunsch ohne Zögern nach. Zum Ende des Stücks übernahmen die Fans als vielstimmiger Chor das Zepter und intonierten den Refrain, während die Musiker auf der Bühne sich komplett zurückhielten – ein echter Gänsehautmoment.

Rund eindreiviertel Stunden dauerte der Auftritt von „Schandmaul“. Nicht weniger als vier lautstark geforderte Zugaben spielte die Band, bevor sie vom Wertheimer Publikum mit tosendem Applaus von der Bühne entlassen wurde.

