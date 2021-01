Wahlhelfer gesucht

Wertheim.Rund 17 000 Wertheimer sind am 14. März zur Stimmabgabe für die Landtagswahl aufgerufen. Wie einer Pressemitteilung der Stadt Wertheim zu entnehmen war, werden für den Wahlsonntag etwa 250 Helfer sowie weitere Personen als Reserve gebraucht.

Pro Wahlbezirk werden Teams mit etwa sechs Personen gebildet. Als Ansprechpartner der Wähler vor Ort koordinieren und gewährleisten die Helfer den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl. Sie teilen sich am Wahltag tagsüber in zwei Schichten ein, in der Regel von 7.30 bis 12.45 Uhr und von 12.45 bis 18 Uhr. Anschließend zählen alle Mitglieder des Wahlteams gemeinsam die Stimmen aus.

Interessierte Bürger, die mithelfen wollen, müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz in der Wertheimer haben. Für den ehrenamtlichen Wahldienst zahlt die Stadt Wertheim ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 35 Euro pro Person.

