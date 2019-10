Wachstum weiter notwendig oder Grenze erreicht

Wertheim.Der Bauausschuss hatte bereits am Donnerstag darüber beraten: die Änderung des Regionalplans, mit dem Ziel, perspektivisch das Gewerbegebiet „Almosenberg“ um rund 20 Hektar im Osten auf Dertinger Gemarkung erweitern zu können. Bei vier Gegenstimmen (Marlise Teicke, Birgit Väth, Richard Diehm von den Grünen und Christian Ulzhöfer von der Bürgerliste) sowie zwei Enthaltungen (Frank Schumann, FDP; Thomas Wettengel, Bürgerliste) folgten die Stadträte der Empfehlung des Ausschusses.

„Wir Grünen sind nicht grundsätzlich gegen die Neuausweisung von Gewerbegebieten“, sagte Richard Diehm. Es werde aber unwiederbringlich Fläche verbraucht. „Die Grenze ist erreicht“, so Diehm. Zudem befinde sich das betroffene Areal in einem Wasserschutzgebiet (Zone 3), was damit verkleinert werde. Das hier entnommene Trinkwasser könne in Zukunft fehlen.

Sonngrit Breuninger (Freie Bürger) befürwortet die Erweiterung: „Wir können nicht stehen bleiben.“ Patrick Schönig (SPD) meinte, man müsse vorbereitet sein und entgegnete der Kritik von Richard Diehm: „Wir pflastern ja nicht Woche für Woche ganze Fußballfelder zu.“ Im Übrigen könne man dort ein schlüssiges Verkehrskonzept entwickeln. Der Almosenberg sei wegen seiner Anbindung an die Autobahn ein hervorragend geeignetes Gewerbegebiet, auch um die Einwohnerzahlen in Wertheim mit Hilfe zusätzlicher Arbeitsplätze wieder zu erhöhen.

Axel Wältz (CDU) schlug in die gleiche Kerbe: „Eine funktionierende Wirtschaft erhält die Handlungsfähigkeit und Stabilität.“ Man solle Wirtschaft und Umwelt nicht mit Extrempositionen gegeneinander ausspielen. Christian Ulzhöfer monierte, bei der Weiterentwicklung der Gewerbegebiete gebe es keinen „Masterplan“, es handele es sich vielmehr um „Stückwerk“. Die Verwaltung verfolge eine „Salamitaktik“. Weil das „Große und Ganze“ fehle, lehne er die Erweiterung ab.

OB Markus Herrera Torrez verwies darauf, dass lediglich 2,2 Prozent der Gemeindefläche von Gewerbegebieten belegt sei.

83 Prozent stünden der Landwirtschaft zur Verfügung oder bestünden aus Wald. Man sei „weit davon entfernt“, zu viel Fläche zu versiegeln. In Bezug auf die Trinkwasserproblematik verwies er auf Rückmeldungen von den Stadtwerken, die nichts Besorgniserregendes beinhaltet hätten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019