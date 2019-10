VW Golf schob Pickup in Graben

Külsheim.Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von knapp 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 12 Uhr bei Külsheim. Der 72-jährige Fahrer eines VW Golfs befuhr hinter einem Pickup die Landesstraße vonHundheim kommend in Fahrtrichtung Wertheim. Auf dieser Strecke wollte der 28-jährige Fahrer des Pickups links in einen Feldweg abbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab.

Dies übersah der 72-Jährige und fuhr in der Folge auf den Pickup auf, so dass dieser quer über die Landesstraße geschoben wurde und in einem Graben zum Stehen kam. Der 17-jährige Beifahrer des Geländewagens wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 72-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019