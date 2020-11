VW-Bus komplett ausgebrannt

Marktheidenfeld.Durch einen technischen Defekt im Motorraum brannte am Dienstag ein VW-Bus, T 4, im Wert von 12 000 Euro komplett aus. Der Fahrer befuhr gegen 22 Uhr, die Autobahn A 3 in Richtung Würzburg, als er hinter seinem Fahrzeug Funkenflug bemerkte. Geistesgewärtig fuhr er an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ab und stellte den Wagen neben der Straße an einer Baustellenzufahrt verkehrssicher ab.

Feuer zuerst im Motorraum

Beim Öffnen der Motorhaube stand der Motorraum bereits in Brand. Der Mann konnte seine privaten Gegenstände noch in Sicherheit bringen, bevor der Bus komplett ausbrannte.

Der Autofahrer, seine Beifahrerin und die zwei Hunde blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld löschte den Brand mit Schaummittel. pol

