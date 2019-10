Vorverkauf für Wein-Käse-Event

Dertingen.Die Verantwortlichen vom Fanfarenzug Fränkische Herolde Dertingen haben sich zur diesjährigen „Daddinga Kerwa“ einen besonderen Programmpunkt einfallen lassen. „Käse & Wein“ lautet das Motto am Kerwasamstag, 2. November, ab 19.30 Uhr in der Mandelberhalle. Weine von Dertinger Winzern werden mit Käsen vom Marksteinhof aus Richelbach kombiniert. Dabei entstehen kulinarische Kompositionen. Zu vier unterschiedlichen Käsen werden acht Weine vom Dertinger Mandelberg serviert. Siegfried Friedrich vom Weinkeller Friedrich sowie Monika Baumann vom gleichnamigen Winzerhof stellen die Kombinationen vor. Der Kartenvorverkauf für „Käse & Wein“ findet am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus Dertingen statt.

