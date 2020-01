Vorsicht vor falschen Polizisten

Wertheim.Falsche Polizeibeamte haben einen Senior aus Wertheim um einige tausend Euro geprellt. Der Mann hatte nach dem Anruf eines falschen Polizisten am Freitagmorgen das Geld bei seiner Bank abgehoben und für die Betrüger zur Abholung bereitgelegt.

Aus diesem Grund warnt die Polizei erneut vor falschen Polizeibeamten am Telefon. Derartige Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab. Der Anrufer versetzt die Angerufenen meist durch eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe in Angst und Schrecken und erfragt Informationen über deren finanziellen Verhältnisse. Die Opfer sollen Geld oder Wertgegenstände zur Sicherung an die Täter übergeben. Kommt es anschließend zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld an die Straftäter, sehen die Geschädigten es nie wieder. Der Fall am Freitag zeigt, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt. Aus diesem Grund informieren das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

„Die Polizei ruft niemals unter dem Notruf 110 an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.“ pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020