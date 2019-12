Vorfreude war geweckt

Wertheim.Mit zumeist spanischen Klängen stimmte die vierköpfige Band „Puente Latino“ die Wertheimer und ihre Gäste am Donnerstag bei der Glühweinparty auf den Weihnachtsmarkt ein. Die Musik lockte zahlreiche Besucher am Abend auf den Marktplatz.

Neben einer Mischung aus Rock und Pop mit englischsprachigen Songs wie „One Love“, „Stairway to Heaven“ und „Stand by me“ war vor allem südländischer Rhythmus zu hören. Mit Salsa wollte die Band das Publikum auf dem Platz zum Tanzen bringen. Gesang sowie die Klänge von Gitarre und Congas sorgte für beste Stimmung.

An den Ständen gab es viele Gespräche der Gäste. Zudem durfte der erste Glühwein des Wertheimer Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Ebenso beliebt waren die Alternativen. So boten die Stände beispielsweise Wachteleierlikör, Apfelpunsch mit und ohne Alkohol, Feuerzangenbowle, heiße Schokolade und einiges mehr an. Auch für herzhafte wie süße Stärkung war gesorgt. Es gab gutes aus dem Meer, Wildprodukte, klassisch Gegrilltes, heiße Maronen, Langos, Crêpes und noch einiges mehr, was die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt weckte.

