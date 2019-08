Wertheim.Die katholische Kirchengemeinde Wertheim lädt alle katholischen Kinder mit dem Geburtsdatum vom 1. Juli 2010 bis 30. September 2011 zur Vorbereitung für die Erstkommunion ein. Dazu sind Einladungen bereits versendet worden. Sollten Eltern für ihr Kind keine Einladung erhalten haben, soll Rückmeldung im Pfarramt Wertheim unter Telefon 09342/4948 erfolgen. Die feierliche Kommunion 2020 findet am Sonntag, 3. Mai, in der Kirche St. Elisabeth in Bestenheid und am Sonntag, 10. Mai, in der Kirche St. Lioba, Hofgarten statt. Der Elternabend für die Kinder der Wertheimer Kernstadt, der Stadt- und Ortsteile Eichel, Hofgarten, Urphar, Lindelbach, Dietenhan, Kembach, Bettingen und Dertingen, ist am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr in Wertheim, im Gemeindehaus St. Venantius, Bismarckstraße 7a.

Für die Kinder der Stadt- und Ortsteile Bestenheid, Grünenwört, Mondfeld, Bestenheider Höhe, Wartberg, Reinhardshof, Vockenrot, Nassig und Sonderriet findet der Elternabend am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus St. Venantius statt. Am Elternabend können die Kinder für die Vorbereitung zur Erstkommunion angemeldet werden. Dazu wird eine Kopie der Taufurkunde des Kindes benötigt, sofern das Kind nicht in Wertheim getauft wurde. Des Weiteren erhalten die Eltern alle notwendigen Informationen. Eine Teilnahme am Elternabend ist erforderlich. Bei Kindern, die noch nicht getauft sind, kann die Taufe nachgeholt werden. kaki

