Vorbereitung auf die Firmung

Werbach.In der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach wird am 11. Juli um 17 Uhr in St. Michael in Großrinderfeld und am 12. Juli um 9 Uhr in St. Martin in Werbach das Sakrament der Firmung gespendet.

Wer bis zum Firmtag mindestens 14 Jahre alt oder älter ist, kann sich für die Firmvorbereitung anmelden. Ein Informationstreffen zur Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung findet statt: für die Jugendlichen aus Gerchsheim und Schönfeld am Samstag, 11. Januar, um 10 Uhr im Gemeindezentrum Gerchsheim, für die Jugendlichen aus Großrinderfeld und Ilmspan am Samstag, 11. Januar, um 11.15 Uhr im Pfarrsaal Großrinderfeld, für die Jugendlichen aus den Werbacher Gemeinden am Freitag, 10. Januar, um 18 Uhr im Werbacher Pfarrsaal.

An diesem Treffen werden die Anmeldeblätter ausgeteilt, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Wer verhindert ist, aber Interesse hat, meldet sich per E-Mail an pfarramt.referentin@t-online.de bei Gemeindereferentin Birgit Kuhn.

Der Informationsabend für alle Eltern der Werbacher Firmanden beginnt am r Montag, 13. Januar um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Werbach, der Informationsabend für alle Eltern der Großrinderfelder Gemeinden ist am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Schönfeld vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019