Von Wirbelbrüchen und Osteoporose

Wertheim.Etwas mehr als 50 Interessierte Zuhörer waren der Einladung des Förder vereins für die Rotkreuzklinik in Wertheim gefolgt und hatten sich am Mittwochabend vergangener Woche im Arkadensaal in Wertheim eingefunden.

Die einleitenden Worte kamen von Werner Thomann, Vorsitzender der Gesellschaft der Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik Wertheim, der insbesondere auf die gesundheitspolitische und vor allen Dingen auch sozioökonomische Bedeutung des Phänomens „Rückenschmerz“ einging. Er betonte, dass Rückenschmerzen die zweithäufigste in Deutschland gestellte Diagnose sei, die zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, davor auf Platz 1 rangieren Erkältungskrankheiten und Infektionen der oberen Luftwege.

Anschließend gab er das Wort an Chefarzt Dr. med. Stephan Vögeli, der zunächst über die Unfallchirurgischen Aspekte von Wirbelsäulenverletzungen referierte. Nach einem kurzen Exkurs in den Aufbau und die Anatomie der Wirbelsäule erläuterte der Mediziner anschaulich die Einteilung der Wirbelkörperbrüche, möglicherweise auftretende Komplikationen, die durch Brüche verursacht werden, schilderte die Symptome und ging auch auf die erforderlichen diagnostischen Maßnahmen ein. Eine besondere Rolle spielte dabei die Osteoporose. Rein statistisch gesehen ist jede dritte Frau über 50 und jeder sechste Mann über 50 von Osteoporose betroffen. Jährlich gibt es 870 000 Neuerkrankungen in Deutschland. Viel lieber als die Wirbelkörperbrüche operativ oder auch nicht operativ zu behandeln, wäre dem Redner eine flächendeckende und vernünftige Diagnostik und Prophylaxe von Osteoporosepatienten. Besondere Bedeutung kommt hier der Knochendichtemessung sowie Laboruntersuchungen zur Bestimmung von Vitamin D-Spiegel, Kalzium und Phosphat im Blut, bzw. Serum zu.

Anhand vieler Bildbeispiele demonstrierte Dr. Vögeli unterschiedliche Behandlungsmethoden der verschiedenen Wirbelkörperbrüche in den verschiedensten Lebens- und Altersstadien. Am häufigsten käme hier die so genannte Kyphoplastie zur Anwendung, dabei wird minimalinvasiv über kleine Schnitte im Rücken eine Kanüle in den Wirbelkörper geführt.

Über diese Kanüle wird der gebrochene Wirbelkörper von innen her mit einem speziellen Knochenzement befüllt, der die Wirbelkörperform rekonstruieren kann und den Wirbel von innen her stabilisiert. Darüber hinaus ging Vögeli auch auf andere operative Verfahren, wie eine so genannte Fixateurversorgung oder im Extremfall sogar einen Wirbelkörperersatz ein.

„Die Eingriffe an der Wirbelsäule gehören zwischenzeitlich zu unserem unfallchirurgischen Alltag, so haben wir im Jahr 2018 88 Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen versorgt. Das bedeutet, am jeden dritten Werktag in der Rotkreuzklinik ein Eingriff an der Wirbelsäule wegen Unfällen oder Unfallfolgen stattfindet. Somit betont Vögeli seien seine Mitarbeiter und er ausreichend auf diese Verfahren trainiert.

Nach einer kurzen Fragerunde gab Dr. Vögeli das Wort an Dr. Harth. Die beiden Mediziner kennen sich schon aus Vögelis Zeiten im Landkreis Main-Spessart, wo sie schon seit 2005 vertrauensvoll zusammen gearbeitet haben.

Dr. Harth ist Kooperationspartner der Rotkreuzklinik in Würzburg und Mitglied einer großen überörtlichen Gemeinschaftspraxis mit Hauptsitz in Würzburg. Dr. Joachim Harth ging auch kurz auf die Anatomie der menschlichen Wirbelsäule und zeigte anschaulich am Bildmaterial Bandscheibenvorfälle, knöcherne Einengungen des Rückenmarkkanales und Auswirklungen eines sogenannten Wirbelgleitens, wobei sich die Wirbelkörper aufgrund von Verschleiß bedingten Veränderungen gegeneinander verschieben.

Auch Dr. Harth ging ausführlich auf nichtoperative, aber natürlich auch auf operative Therapieansätze ein, um diese Form der Rückenschmerzen kausal und durchgreifend zu therapieren. Hier ergab sich im Anschluss an den Vortrag noch eine rege Diskussionsrunde, wobei auch gesundheitspolitische Ansätze nicht fehlen durften.

Abschließend bedanken sich Dr Stephan Vögeli und Dr. Harth bei Werner Thomann für die Möglichkeit im Rahmen dieses Forums über Teilgebiete ihrer täglichen Arbeit referieren zu können. Dr. Vögeli wies noch einmal daraufhin, dass es durchaus sinnvoll ist, Mitglied des Fördervereins zu werden, schließlich sei es nicht einfacher für die eigene Zukunft vorzusorgen, für den Fall, dass man die Dienste des Krankenhauses in Anspruch nehmen muss.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019