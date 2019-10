Von Roboterprogrammierung bis zu fairem Handel

Wertheim.Das ehrenamtliche Bildungsprogramm Forscherkids Wertheim bietet interessierten Kindern Kurse und Exkursionen. Auch im aktuellen Schulhalbjahr ermöglicht die Sparte des Vereinsdachverbands Stadtjugendring Wertheim jungen Forschern wieder interessante Einblicke und neues Wissen. Teilnehmen können alle interessierten Kinder unabhängig von ihrem Wohnort.

Arbeiten im Labor

Die Forscherferien Herbst haben das Thema „Naturwissenschaft erleben“. Dabei steht die eigene Arbeit im Labor im Vordergrund. Am Montag, 28. Oktober, startet eine Exkursion für Kinder der ersten bis fünften Klasse in die neue Experimenta Heilbronn. Am Dienstag, 29. Oktober, bieten die Forscherkids für Zweit- bis Fünftklässler einen Mikroskopiekurs an. „Spannende Experimente für Schulanfänger“ ermöglichen den Erstklässlern am Mittwoch, 30. Oktober, interessante Einblicke in die Laborarbeit. Am Donnerstag, 31. Oktober, stellen die beiden erfolgreichen Jugend forscht Teilnehmer den Forscherkids ihre Projekte vor. Kinder der zweiten bis fünften Klasse können die Experimente zur Fleckenentfernung von Emmi Fee Bartholme ausprobieren und nach den selbst entwickelten Rezepten von Christian Hartke Badeperlen herstellen.

In den Forscherferien Weihnachten 2019/20 werden die Jungforscher zu Produktentwicklern. Am Montag, 30. Dezember, stellen Kinder der ersten bis fünften Klasse „Spielslime“ her und bestimmen dabei selbst dessen Aussehen. Am Donnerstag, 2. Januar, gibt es für Dritt- bis Fünftklässler einen Kurs zum „Freien Forschen.“ Dabei können sie kleine eigene Forschungsprojekte umsetzen. Am Freitag, 3. Januar, produzieren Zweit- bis Fünftklässler eigene Trickfilme mit Legowelten und lernen dabei vieles über Trickfilmproduktion und Möglichkeiten der Nachbearbeitung.

Die Forscherferien Fasching ermöglichen den Nachwuchsforschern, die digitale Welt zu gestalten. Am Mittwoch, 26. Februar, lernen die Kinder der zweiten bis fünften klasse, wie man selbst Computerspiele programmiert. Für Dritt- bis Fünftklässler gibt es am Donnerstag, 27. Februar, einen Einführungskurs in die Roboterprogrammierung mit Lego Mindstorms EV Robotik. Die Faschingsferien enden mit einer Exkursion ins Mathematikum Gießen am Donnerstag, 28. Februar. Dort erfahren Kinder der ersten bis fünften Klasse spielerisch viel über die spannenden und überraschenden Bereiche der Mathematik.

Kinderuni

Am Samstag, 9. November, referiert Prof. Dr. Alfio Borzi von der Universität Würzburg von 10.30 bis 12 Uhr über Daten und Zufall. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich.

Am Samstag, 25. Januar, findet von 10.30 bis 15 Uhr ein Kinderuniprojekttag rund um den fairen Handel statt. Von Anke Camphausen, Referentin für globales Lernen, erfahren die Juniorstudenten am Beispiel von Schokolade, was fairer Handel ist, was er bewirkt und wo seine Grenzen liegen. Anschließend können die Kinder der zweiten bis siebten klasse rund um das Thema ihre Kreativität entfalten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Beide Kinderunitermine finden im Kulturhaus statt.

Anmeldungen zu den Forscherferien und dem Kinderuniprojekttag „fairer Handel“ sind ab Sonntag, 13. Oktober, ab 10 Uhr möglich. Informationen zu den Angeboten gibt es bereits jetzt. Infos und Anmeldung im Anmeldesystem über www.forscherkids-wertheim.de/forscherferien

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019