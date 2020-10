Die Band „Heye’s Society“ hat Spaß an der Improvisation über Themen der Jazz-Musik zwischen 1900 und und 1930 .

Wertheim. Um ans Ziel zu kommen, muss man dorthin zurückkehren, wo alles seinen Anfang nahm. So lautet die Devise des Hotjazz-Sextetts „Heye’s Society“, das am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses auftritt.

Die Musiker nehmen Freunde der Jazzmusik auf eine musikalische Reise zu den Anfängen des Jazz mit. Dabei ist der Spaß an der Improvisation über die Themen der Musik aus New Orleans und Chicago zwischen 1900 und 1930 die Motivation für Heye’s Society.

Ragtimes

In den Anfangsjahren waren die für Klavier geschriebenen Ragtimes Grundlage für die ersten Ansätze von Improvisationen in New Orleans. Ein Beispiel hierfür ist Buddy Bolden, der sich als erster Musiker von den Noten entfernte. Im Jahr 1917 verlagerte sich die Musikszene von New Orleans nach Chicago, wo zum ersten Mal der Begriff Jazz auftauchte.

Dort traten dann auch die bis heute bekannten Namen ins Rampenlicht, wie Louis Armstrong oder Bix Beiderbecke. An beide – höchst unterschiedlich in ihrer Stilistik – und weitere Musiker jener Zeit erinnert die Band mit mehreren Instrumental- und Vocal-Titeln sowie Solonummern, die von historischen Bildern auf der Leinwand begleitet werden.

Bei der Band Heye’s Society ist der Name also Programm: Er ist eine Mixtur aus dem 1901 entstandenen Ragtime High Society und dem Vornamen des Band-Gründers Heye Villechner.

Zur Band gehören neben Heye Villechner (Schlagzeug) noch Toni Ketterle (Kornett), Achim Bohlender (Klarinette), Erwin Gregg (Posaune), Dr. Tino Rossmann (Klavier) und Leo Gmelch (Tuba).

