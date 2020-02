Von klein auf die närrische Bühne erobert

Bettingen.Auf der Fremdensitzung der Närrischen Sandhasen Bettingen hatte Siegfried Schnellnach vom Fränkischen Fastnachtsverband zahlreiche Auszeichnungen dabei. Gleich fünf Personen wurden mit der Jugendauszeichnung geehrt.

Verena Dries blickt auf eine lange tänzerische Laufbahn zurück. 2006 begann sie in der Purzelgarde, dann Nachwuchsgarde, und heute sieht man sie noch in der Prinzengarde und beim Showtanz. Ähnlich sieht auch die Tanzlaufbahn von Lilly Strauß aus. Doch sie war von 2009 bis 2012 auch noch als Tanzmariechen auf der Bühne. In der Garde- und im Showtanz schwingt Janina Englert auch seit einigen Jahren das Tanzbein. Seit zeh Jahren ist Elyscha Fleck wechselnd in den verschiedenen Tanzgruppen zu sehen.

Bei solch karnevalistisch veranlagten Eltern war es kaum zu vermeiden, dass auch Hendrik Nenner schon früh auf der NSB-Bühne zu Hause war. Mit zehn Jahren regierte er als Kinderprinz die Narrenschar. Dann war er Döffelesträger, drei Jahre Mitglied der Cool Kids und ist seit dem vergangenen Jahr Elferrat. Außerdem ist er auch Helfer beim Bühnenaufbau.

Yannic Diehm war zunächst Mitglied im Nachwuchsmännerballett (NWMB) und dann ab 2011 der „Chef“. Im gleichen Jahr wurde er auch Teil des Technikausschusses. Mit Nicolas Reif, der ebenfalls seit neun Jahren beim NWMB aktiv ist, ist er verantwortlich für die Tontechnik. Für dieses Engagement verlieh ihnen Schnellbach den diesjährigen Sessionsorden, der die Fastnachtsakademie in Veitshöchheim zeigt.

Wer Prinzenpaar in Bettingen ist, kommt an Roland Langkammer nicht vorbei. Denn er ist seit 2013 der Fahrer des Prinzenpaarwagens. Außerdem hat er sich vorher schon im Ausschank und beim Bühnenaufbau engagiert, wofür auch er den Sessionsorden Fränkischen Fastnachtsverband bekam. kem

