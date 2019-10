Von Klassik bis Pop ist alles dabei

Külsheim.Bei der ersten „Night of Bands“, die der Verein Spätlese veranstaltet, unterhalten am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Külsheimer Festhalle vier Bands verschiedener Stilrichtungen das Publikum. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritt wird erhoben.

Schwerpunkte der zwei Instrumentalisten und zwei Sängerinnen der Külsheimer „CoolTownJazzBand“ sind Chansons, Tango, Jazz Standards, Bossa Nova und Blues. Die vier Blechbläser von „Just Brass“ sind in Gissigheim zuhause. Ihr Repertoire umfasst Stücke von Klassik über Jazz, Gospels, Dixie, Märsche bis Pop. Als Band „BlueNote“ spielen sieben Jungmusiker aus Külsheim schwerpunktmäßig Jazz bis Funk und auch Dixie und Swing. „Page“, die Lehrerband der örtlichen Pater-Alois-Grimm-Schule, spielt besonders gerne Rock und Pop. Die Musiker werden den Abend ausklingen lassen.

