„Von der Depesche zum Tweet“

Bronnbach.Alle zwei Jahre wird am bundesweiten Tag der Archive die öffentliche Aufmerksamkeit auf die gesellschaftlichen Funktionen der Archive gelenkt. Viele hundert Archive öffnen an den Aktionstagen für die Bürger ihre Türen. Initiiert wird der Tag der Archive vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare. Er fand 2001 zum ersten Mal statt. 2020 lautet das Motto „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“. Aus diesem Anlass bietet der Archivverbund Main-Tauber am Montag, 9. März, um 11 Uhr eine Vormittags- und um 18 Uhr eine Feierabendführung an. Dabei wird nicht nur das Archivgebäude im ehemaligen Zisterzienserkloster Bronnbach vorgestellt. Bei einem Blick hinter die Kulissen werden direkt im Magazin, dem gesicherten Lagerort der teils jahrhundertealten, aber auch jungen Archivalien, Beispiele überlieferter Kommunikation präsentiert. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich, jedoch erbeten unter 0 93 42 / 9 15 92-0 oder stawertheim@la-bw.de.

