Vom Engelsbrunnen bis zum Mainvorplatz wird viel geboten

Wertheim.Einen klassischen Weihnachtsmarkt kann es dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Mit dem „Wertheimer Winterzauber“ möchten die Verantwortlichen die Innenstadt im Advent dennoch attraktiv gestalten.

In einem Pressegespräch am Montag im Sitzungssaal des Rathauses stellten Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, und Innenstadtmanager Christian Schlager den Budenzauber vor. Die Hütten werden weniger sein als sonst und mit großer Distanz in der Innenstadt verteilt. Somit sorge man für Abstände, vermeide Ansammlungen von Besuchern und trage so dem Infektionsschutz Rechnung, fassten die beiden zusammen.

Verzichten müssen die Besucher auf den Mittelaltermarkt und den französischen Markt sowie auf ein Live-Programm. Auch Alkohol wird es keinen geben. Die Erfahrung habe gezeigt, dass unter Einfluss von Alkohol die Abstandsgebote schnell vergessen werden.

Maack erklärte: „Wir werden insgesamt 20 Stände vom Engelsbrunnen bis zum Mainvorplatz verteilen.“ Stellplätze der Buden werden auf dem Marktplatz, in der Brückengasse, Maingasse und auf dem Mainvorplatz sein. „Dadurch sind große Abstände möglich“, so Maack. Schlager wies darauf hin, dass man bei einem Weihnachtsmarkt normalerweise allein auf dem Marktplatz zwanzig Stände und die Bühne habe. Jetzt werden es dort nur acht Stände. „Wir haben soviel Platz, dass auf dem Marktplatz am Vormittag noch die Stände des Grünen Markts hinpassen“, fügte Maack hinzu.

Geöffnet haben die Buden des Winterzaubers am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende jeweils Freitag und Samstag von 12 bis 19 Uhr. Damit grenzt man sich klar vom Konzept des traditionellen Weihnachtsmarkts ab.

Nicht am Sonntag

Ganz bewusst habe man die Sonntage, als sonst besucherstärkste Tage gestrichen, um Ansammlungen zu vermeiden. Freiwillig können die Standbetreiber auch unter der Woche öffnen. Neben allerlei schönen Geschenken und Dekorationsartikel wird es auch warme Getränke geben. „Wir haben zwar keinen Glühwein, aber alkoholfreien Glühpunsch.“

Weil die Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen verkauft werden dürfen, wird es keine Tische geben. Zu den Angeboten des Winterzaubers zählen zum Beispiel Töpferwaren, Glasbläserarbeiten, Holzhandwerk, Honig, Selbstgebasteltes, Süßwaren, Essen und Getränke wie Bratwürste auch vom Wild und Crêpes sowie Glühpunsch. Für den Nachwuchs wird sich ein Kinderkarussell drehen.

Der Vorteil des Konzepts „Winterzauber“ liege auch in der Möglichkeit, dieses in den Januar zu verlängern. „Wir schauen uns jetzt mal an, wie es angenommen wird und entscheiden dann“, so Maack. Von Seiten der Wertheimer Vereine wird sich nur der Waldkindergarten Waldenhausen am Budenzauber beteiligen. Er wird Glühpunsch anbieten.

Statt Porzellangeschirr setzt man aus Hygienegründen im Coronajahr auf Bioeinweggeschirr. „Dieses ist kompostierbar“, war Schlager und Maack wichtig.

Durch die großflächige Verteilung kann man auf eine Zugangskontrolle zur Einschränkung der Personenzahl verzichten. Eine solche Absperrlösung sah Schlager auch kritisch, denn an den Eingängen bestehe die Gefahr langer Warteschlangen.

Für beide ist der „Winterzauber“ auch eine gute Gelegenheit, die Besucher zum einkaufen in die Stadt zu holen. „Das sehnt sich der Handel herbei“, so Maack. Er beschrieb, dass die Händler während des Teil-Lockdowns eine deutlich geringere Kundenzahl registrieren. „Wir werden trotz des ’Winterzaubers’ nicht die Menschenmassen haben wie in einem Einkaufscenter oder auf dem Markt in einer Großstadt.“ Die Verantwortlichen appellierten an die Besucher ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch wenn dies erst dann rechtlich verpflichtend sei, wenn man Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einhalten könne.

Bei der Werbung grenze man sich mit dem „Winterzauber“ klar von einem Weihnachtsmarkt ab.

Leitfigur des Marktes ist der Wertheimer Optimist mit einer Nikolausmütze. „In Wertheim herrscht ein Optimismus sondergleichen, deswegen sind wir guter Hoffnung, dass es funktionieren wird“, so Schlager.

Schlager blickte im Pressegespräch auf die Planungsentwicklung bis hin zum jetzigen „Winterzauber“. Es handle sich dabei um Planungsversion vier Punkt Null. Recht früh sei klar gewesen, dass das Bühnenprogramm ausfallen müsse. Auch die Idee eines Mittelalterweihnachtsmarktes auf der Burg musste man verwerfen.

„Der Fluch der diesjährigen Planung ist, dass die Umsetzung nicht zu viele Leute anlocken darf.“

Mit steigenden Coronazahlen schloss man dann auch den Alkoholverkauf aus und schränkte die Standzahl weiter ein.

Schlager nutzte das Pressegespräch, um für besondere Wertheimer Weihnachtsgeschenke zu werben.

Er verwies auf die Sonderedition der Wertheim Card mit dem weihnachtlichen Optimisten.Und er warb für den Kauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen auf der Burg. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020