„Vollpension“ für Bubo bubo

Wertheim.Da staunten die Wertheimer nicht schlecht, als am Montag vergangener Woche ein junger Uhu in der Stadt umherflog und auf einer Steintreppe in der Schlossgasse pausierte.

Die herbeigerufene Polizei verständigte daraufhin den Falkner Bernie Spielmann, der sich nun um das Tier kümmert. Der zwei Monate alte Uhu lebt derzeit „in Vollpension“ im Schmetterlingsgarten bei der Burg Wertheim. Der kleine Bubo bubo (lateinischer Name für Uhu) Er wird dort so lange versorgt, bis er voll flugfähig in die Natur entlassen werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020