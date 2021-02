Volker Mohr: „Wir kommen gut davon“

Wertheim.Auch wenn einige Parkplätze im Stadtgebiet gesperrt und bereits vom Main überflutet sind, der Leiter des Ordnungsamtes, Volker Mohr, und der Stadtbrandmeister Torsten Schmidt sind am Montagnachmittag relativ entspannt – bei einem Stand des Mains von knapp 3,40 Meter.

Samstagnacht informierte die Leitstelle Mohr per Anruf, dass die kritische Höhe von 2,38 Meter am Main erreicht sei. „Ich hatte schon auf diesen Anruf gewartet“, sagt Mohr. Auch die Stadtverwaltung verfolgt die Pegelstandsentwicklung und ergreift gemeinsam mit der Feuerwehr entsprechend des ausgearbeiteten Hochwasseralarmplans vorgegebene Maßnahmen. „Wir standen schon seit Freitag Gewehr bei Fuß“, so Mohr. Das Hochfahren des Messbrückles und die Sperrung der Parkplätze wurden bereits am Freitag veranlasst.

Wie Mohr berichtet, mussten auch dieses Mal wieder Fahrzeughalter ermittelt werden, denn sowohl auf dem Mainparkplatz als auch auf dem Parkplatz am Schlösschen im Hofgarten waren Autos nicht weggefahren worden. Weil ein italienischer Halter nicht erreicht werden konnte, wurde sein Auto vorsorglich vom Schlösschenparkplatz abgeschleppt. „Die Halter und Dauerparker haben grundsätzlich die Verpflichtung, nach ihren Fahrzeugen zu schauen“, mahnt Mohr.

Laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ist mit einem maximalen Höchststand am Main in Wertheim von 3,50 Meter in der Nacht zum Dienstag zu rechnen. Wie Torsten Schmidt und Volker Mohr übereinstimmend mitteilen, sind somit keine weiteren größeren Maßnahmen notwendig.

Für die Tauber stehen die Zeichen bereits auf Entspannung. „Die Tauber konnte die letzten Tage noch relativ gut in den Main rauschen“, sagt Schmidt. Er betont, dass lediglich das Zusammentreffen von Hochwasser im Main und der Tauber gleichzeitig oft zu Schwierigkeiten führt. Sowohl für die Tauber als auch für den Main werden bereits wieder fallende Pegel gemeldet. „Was wir im Auge behalten, sind die Zuflüsse aus der Rhön“, sagt Schmidt. „Ich denke dennoch, das Hochwasser wird uns nur streifen“, so der Stadtkommandant. „Wir kommen gut davon“, meint auch Volker Mohr.

Mehr Informationen zu den Pegelständen sind auf der Homepage der Wertheimer Feuerwehr unter www.feuerwehr-wertheim.de und auf der des Landesamts für Umwelt unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de abrufbar.

