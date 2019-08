Vocalensemble „Voices“ gastiert in Bronnbach

Bronnbach.Der Würzburger Gospel-Rock-Pop-Chor „Voices“ interpretiert Gospels und Popklassiker, Balladen und Liebeslieder auf seine ganz besondere Art. Am Samstag, 20. Juli, gibt „Voices“ um 19.30 Uhr in der Klosterkirche in Bronnbach ein Benefizkonzert. Mit den Einnahmen aus seinem Programm unterstützt das Vokalensemble die unterschiedlichen Projekte des Fördervereins Sambia.Die einzelnen Projekte des Sambia-Vereins werden an einem Info-Stand vorgestellt. In der Konzertpause werden kulinarische Köstlichkeiten vom heimischen Wild in Form von Fingerfood angeboten.

Karten für das Benefizkonzert sind im Vorverkauf erhältlich im Buchladen „Schwarz auf Weiß“ in Tauberbischofsheim und bei der Spitzhüttl Home Company in Neubrunn oder an der Abendkasse ab 19 Uhr .

