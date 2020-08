Violinist sorgte für den guten Ton

Bronnbach.Die Themenführung „Bach im Bach“ mit Gästeführer Kurt Lindner und Violinist Florian Meierott begeisterte am Freitagabend auf besondere Weise: Ohne die Klostergebäude selbst zu betreten, erhielt man einen fundierten Einblick in die Geschichte und Lebensweise der Zisterziensermönche und der Landbevölkerung des 14. Jahrhunderts.

Kurt Lindner erwies sich erneut nicht nur als profunder Kenner und Vermittler geschichtlicher und sozialer Zusammenhänge, sondern faszinierte auch als beispielhafter Repräsentant seiner tauberfränkischen Heimat und einer zeitlosen, werteorientierten Welt- und Kulturanschauung.

Unterstützt wurde er durch den vielseitigen Violinisten – ebenso Künstler, Pädagoge, Schriftsteller und Angler – Florian Meierott, der nicht nur Bach, sondern auch Schubert, Schumann und Mozart solistisch, sensibel und situativ („mir war gerade danach“) in Lindners Vorträge einbettete. Selbst das Motiv der „Sendung mit der Maus“ konnte man in einer Mini-Improvisation mitten im Wald erkennen.

An der Bushaltestelle begann die Führung mit dem Hinweis auf Abstands- und Sicherheitsregeln. Der romantische, aber ansteigende Weg führte zu einer willkommenen Pause an einer Waldlichtung. Hier präsentierte Kurt Lindner die spannende Geschichte vom Entstehen der bedeutenden Klosteranlage, die im Zwölften Jahrhundert mit einer Schenkung begonnen hatte.

Zisterziensermönche begannen mit der Trockenlegung eines Sumpfes, bevor mit der Grundsteinlegung der Klosterkirche am 16. Mai 1157 ein kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufstieg begann, dessen Zeugnisse an Baukunst, Landwirtschaft und Weinbau bis heute abzulesen sind, wenn man, so Lindner, „mit offenen Augen durch die Welt“ geht.

Im Jahr 1408 wurde die steinerne Brücke über die Tauber gebaut. Sie ist nach der Prager Karlsbrücke die zweitgrößte gotische Brücke Europas. Der „Satzenberg“ ist der letzte terrassierte Weinberg des Taubertals und die „Dreifelderwirtschaft“, die von den Zisterziensern einführt wurde, hatte eine Verdoppelung der Erträge zur Folge.

„Keine einfache Zeit“

Von der Erbfolge ausgeschlossene Adelige wurden gezwungen, ihr Leben mit „Ora et labora“ („Bete und arbeite“) im Rhythmus der acht täglichen Stundengebete zu fristen. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung von rund 37 Jahren bewirkte das stabile Klosterleben eine erhebliche Steigerung; Bernhard von Clairvaux, brillanter Rhetoriker und einflussreichster Zisterziensermönch Europas, wurde immerhin 63 Jahre alt.

Zimmerleute, Schreiner und Steinmetze brauchten mehr als 50 Jahre für die Erbauung von Konvent- und Wirtschaftsgebäuden. Die Früchte des gut organisierten Landwirtschaftsbetriebs wurde in den Stadthöfen, zum Beispiel in Würzburg verkauft, ebenso das Fleisch vierbeiniger Tiere, die die Mönche selbst nicht verzehren durften. Die Fischzucht spielte eine bedeutende Rolle, auch wegen des notwendigen Verkaufs, denn die Mönche mussten 100 Fastentage pro Jahr einhalten.

„Es war keine einfache Zeit“, erläuterte Lindner: Man musste „standesgemäß heiraten“, 90 Prozent der Bevölkerung waren „Leibeigene“ und es gab Naturkatastrophen, die heute kaum noch im Bewusstsein vorhanden sind. So starb bei der Pest (1343 bis 1350) rund die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Das „Magdalenenhochwasser“ von 1342 wird als „Jahrtausendhochwasser“ eingestuft, das vergessene „Lukas-Erdbeben“ in Basel vom 18. Oktober 1356 mit dem heutigen Richterskalawert von fast 7,0 führte sogar auf der Burg Freudenberg zu großen Schäden und nach der Reformation mussten die Gläubigen innerhalb 60 Jahren fünfmal ihre Konfession wechseln. Wer sich nicht konform verhielt oder den Neid des Nachbarn erregte, wurde schnell als Hexe verbrannt.

„Uns geht es gut“ war die Quintessenz, über die sich alle einig waren. Das „Ave Maria“ von Franz Schubert beim Sonnenuntergang hoch über dem Taubertal und das Viertele Wein am aufgestauten „Bronnebach“ bei Bachs Adagio F-Dur auf dem Schafhof vervollkommneten das Wohlgefühl, mit dem die Teilnehmer zum Kloster hinabstiegen. Verabschiedet wurden sie mit der „Kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart. rl

