„Village“ lockt auswärtige Kaufkraft nach Wertheim

Wertheim.Die IHK Heilbronn-Franken erarbeitet alle zwei Jahre eine Kaufkraftanalyse, um Entwicklungen im Bereich Einzelhandel aufzuzeigen. Jetzt liegt die aktuelle Ausgabe 2019 vor.

Sie beleuchtet die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, den stationären Einzelhandelsumsatz und die Einzelhandelszentralität. In allen drei Kategorien stehe Wertheim gut da, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Im Vergleich der acht Mittelzentren in der Region Heilbronn-Franken, zu denen Wertheim gehört, habe sich die Main-Tauber-Stadt erneut gut behauptet.

Wertheim auf Platz sechs

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft sei zwischen 2017 und 2019 in der Region Heilbronn-Franken um 9,7 Prozent gestiegen. Sie hat damit ein höheres Wachstum als Baden-Württemberg (plus 9,3 Prozent) und Deutschland (plus 7,6 Prozent). Beim Mittelzentrum Wertheim liege das Wachstum lediglich bei 4,9 Prozent. Mit einer Kaufkraftsumme von rund 160 Millionen Euro liege Wertheim auf Platz sechs der insgesamt acht Mittelzentren. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Einwohner sei in Wertheim im Vergleichszeitraum hingegen um 8,6 Prozent (von 6499 Euro auf 7063 Euro) gesteigert worden.

Der stationäre Einzelhandelsumsatz (ohne Onlinehandel) in der Region sei seit 2017 ebenfalls gewachsen. Der Anstieg um 6,5 Prozent sei doppelt so hoch wie beim letzten Vergleich von 2015 zu 2017. Damit liege die Wachstumsrate über der für Deutschland (plus 6,2 Prozent), aber dennoch unter der von Baden-Württemberg (plus 7,3 Prozent). In Wertheim habe der Zuwachs mit 7,5 Prozent deutlich über dem regionalen Durchschnitt gelegen. Mit einem Betrag von rund 246 Mio. Euro habe die Main-Tauber-Stadt ihren vierten Platz im Vergleich der acht Mittelzentren verteidigt.

Beim Einzelhandelsumsatz pro Einwohner habe Wertheim zugelegt und liege mit 10840 Euro auf Platz drei der „Top 10 Kommunen mit dem höchsten Einzelhandelsumsatz pro Einwohner“ in der Region hinter dem Spitzenreiter Neckarsulm (11749 Euro) und der Stadt Michelfeld (10.966 Euro).

Die Einzelhandelszentralität gibt wieder, wie attraktiv ein Einzelhandelsstandort für Auswärtige ist. Bei einem Wert über 100 fließe mehr Geld in den Einzelhandel einer Region oder Stadt als gleichzeitig abfließt, weil auch Kunden von außerhalb zum Einkaufen kommen, heißt es. In der Region Heilbronn-Franken liege der Wert mit 93,5 unter dem Landesdurchschnitt (96,3) und sei im Vergleich zu 2017 um 1,6 Punkte gesunken.

Wertheim hingegen gehöre mit einer Zentralitätskennziffer von 175,3 zu den „Top-10 –Kommunen mit der höchsten Einzelhandelszentralität“ in der gesamten Region. Im Vergleich zu 2017 (168,8) habe die Stadt Wertheim ein Plus um 3,9 Prozent auf 175,3 verzeichnet. Damit habe Wertheim wieder die zweithöchste Einzelhandelszentralität nach dem Mittelzentrum Neckarsulm (185,4) und liege damit noch vor dem Oberzentrum Heilbronn (151,6). Innerhalb der Top 10 Kommunen könne nur Wertheim von 2017 auf 2019 eine Steigerung der Einzelhandelszentralität vorweisen. Dazu trügen auch das Outlet-Shopping-Center „Wertheim Village“ mit seiner überregionalen Ausstrahlung und seinem weiten Einzugsbereich sowie der Tourismus in der Wertheimer Altstadt bei, so die IHK in ihrer Bewertung. Die Differenz zwischen einzelhandelsrelevanter Kaufkraft und stationärem Einzelhandelsumsatz steige in der Region von Jahr zu Jahr, so eine wichtige Erkenntnis der neuesten Kaufkraftanalyse.

Die Menschen haben zwar mehr Geld für den Konsum zur Verfügung als noch vor zwei Jahren, geben aber im stationären Einzelhandel weniger aus. Der Onlinehandel hingegen wachse, sein Anteil am Einzelhandelsumsatz steige. Insgesamt gingen dem stationären Einzelhandel in der Region Heilbronn-Franken im Jahr 2019 ein Umsatz von circa 1,2 Milliarden Euro verloren.

Ungefähr jeder fünfte Euro, so die IHK, der den Einwohnern in Heilbronn-Franken für den Konsum im stationären Einzelhandel theoretisch zur Verfügung stehen würde, finde also den Weg in die Kassen der lokalen Einzelhändler nicht.

Diese Differenz liege an dem Kaufkraftabfluss in andere Regionen und Länder oder in den stark wachsenden Onlinehandel, aber auch an den sich ändernden Lebensweisen der Bevölkerung, die Geld beispielsweise während Auslandsurlauben im dortigen Einzelhandel ausgebe, so die IHK weiter. stv

