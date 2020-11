Vier weitere Todesfälle

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind mit Stand 24. November 316 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 942 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Genesen sind davon 608 Personen. Zum Zeitpunkt der Erhebung sind vier neue Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an oder mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt somit bei 18. Alle vier neuen Todesfälle gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an. 26 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Es befinden sich 1072 Personen in häuslicher Quarantäne.

Nach den Reihentestungen wurde festgestellt, dass im Landkreis nur noch drei Senioren- und Pflegeheime (Caritas Seniorenzentrum Sankt Martin in Lohr, AWO-Seniorenzentrum in Partenstein, Helfende Hände in Esselbach-Kredenbach „Haus Spessartblick“) sowie die sechs ambulant betreute Wohngemeinschaften coronafrei sind.

Personen, die sich am Testzentrum in Marktheidenfeld auf das Corona-Virus testen lassen möchten, müssen seit Montag, 23. November neue Anmeldemodalitäten beachten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Landkreises unter www.main-spessart.de im Internet. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020