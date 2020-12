Vier Millionen für Schulerweiterung

Wertheim.Die Gewerbliche Schule im Beruflichen Schulzentrum Wertheim erhält knapp vier Millionen Euro aus dem Schulbauförderprogramm des Landes. Damit soll die Erweiterung den Einrichtung finanziert werden.

„Ich freue mich sehr, dass 3 969 000 Euro seitens des Landes an Schulbauförderung nach Wertheim in die Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums fließen“, schreibt hierzu der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart in einer Pressemitteilung.

78 Maßnahmen gefördert

Im Jahr 2020 seien insgesamt 78 Schulbaumaßnahmen an öffentlichen Schulen mit 100 Millionen Euro aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs gefördert worden, schreibt Reinhart weiter.

Hinzu kämen rund 14,95 Millionen Euro für 31 Bauprojekte von Ganztagsschulen. Darauf hätten sich das Kultusministerium, das Finanz- und Innenministerium mit den Kommunalen Landesverbänden Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag verständigt, führt Reinhart weiter aus. „Die Einführung neuer pädagogischer Konzepte an den Schulen und die heterogenere Schülerschaft führen zu veränderten Anforderungen an ein Schulgebäude. Dazu gehören auch der Ausbau von Ganztagesangeboten sowie die Herausforderungen der Inklusion“, unterstreicht Reinhart.

Pflichtaufgabe

Das Land unterstütze die kommunalen Schulträger bei dieser Pflichtaufgabe.

Man habe im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 400 Millionen Euro für die Förderung des Schulhausbaus und der Schulbausanierung im Kommunalen Investitionsfonds veranschlagt. Das Land gewährt im Rahmen der Schulbauförderung einen Regelzuschuss von 33 Prozent des als förderfähig anerkannten Bauaufwands.

Ein Baukostenzuschuss für Ganztagsschulen setzt einen Ganztagsbetrieb an mindestens drei Wochentagen voraus.

Die Schule muss außerdem über ein pädagogisches Konzept für den Ganztagsbetrieb verfügen. Förderfähig sind die zusätzlich erforderlichen Räume und Flächen für den Essens-, Betreuungs-, und Freizeitbereich. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020