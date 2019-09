„Viele rührige Helfer“ bringen sich ein

Mondfeld.Das Weinfest des Sportverein SV Mondfeld feierte am Samstag ein kleines Jubiläum. Schon seit zehn Jahren verwandelt sich der überdachte Bereich neben dem Sportheim in ein gemütliches Weindorf. Über 30 Helfer sorgten vor und während des Fests für das Wohl der Gäste. Neu war in diesem Jahr das Angebot von Flammkuchen mit frischem Federweisen. Außerdem wurden im Vorfeld acht Kilogramm Sauerkraut gekocht. Bei der Weinauswahl setzte der Verein auf Regionalität. Ulrike Lindner, Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit des Sportvereins, war voll des Lobs für ihr ehrenamtliches Team. „Viele rührige Helfer sind jedes Jahr dabei und helfen am Festtag teilweise bis zu zwölf Stunden“, hob sie hervor. Andere brächten sich stark in der Vorbereitung ein.

Es gab auch sportliche Höhepunkte. So fanden auf dem Fußballfeld zwei Spiele von Jugendmannschaften sowie ein Einlagenspiel der „Alten Herrn“ statt. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019