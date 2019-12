Viele Ruderkilometer geschafft

Wertheim.Die Mitglieder der Rudergesellschaft Wertheim (RGW) trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung im Bootshaus. Der Vorsitzende Bernd Kober war besonders erfreut über die Anwesenheit der Ehrengäste Stefan Gläser, Oberbürgermeister a.D., und des Ehrenvorsitzenden Gerhard Schwend.

In seinem Bericht blickte Kober auf das ausklingende Jahr zurück. Der tolle Sommer ermöglichte viele Trainingseinheiten auf dem heimischen Gewässer. Zwei große Ruderwanderfahrten – über Pfingsten auf der Weser und im August auf Moselle und Mosel – sowie verschiedene kleinere Wanderfahrten führten zu einem beachtlichen Saisonergebnis von 1485 Ruderfahrten mit insgesamt 20 709 zurückgelegten Kilometern.

Kassenwart Achim Krimmer legte die Finanzen des Vereins dar. Der Verein feierte beim Anrudern im April die Bootstaufe des neuen Rudervierers „Mainspitze“ und erfreute sich ihrer über die gesamte Rudersaison hinweg. Mit der Mainspitze wurde dieses Jahr insgesamt 675 Kilometer gerudert und sie belegt den zweiten Platz auf der Bootsliste.

Der Verein darf sich in den nächsten Rudersaisons über Erneuerungen am Steg, am Vereinsgebäude und an den Booten erfreuen. Der stellvertretende Vorsitzende der RGW Bernd Seipp blickte dann auf die sportlichen Aktivitäten der Saison zurück. Insgesamt legten die Aktiven der RGW 2019 bei 1485 Fahrten 20 709 Ruderkilometer zurück. Für geleisteten Distanzen wurde bei den Juniorinnen Marjalena Seipp und bei den Junioren Sebastian Steitz geehrt . Bei den Seniorinnen betrug die Jahresruderleistung von Tina Kunze 1548 Kilometern und bei den Senioren siegte mit 1574 Kilometer Martin Kunze, der damit auch die Vereinsgesamtstatistik anführt.

Ehrungen

Im weiteren Verlauf führte Kober die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften durch. Für beeindruckende 65-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Gerhard Seher und Hans Sigmund geehrt, für 55 Jahre Werner Thomann, für 50 Jahre Wolfgang Suess. Wolfgang Suess erhält darüber hinaus die goldene Ehrennadel mit Urkunde des Deutschen Ruderverbandes und damit die höchste Auszeichnung, die der DRV vergeben kann. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Paul Hahmann, Stefan Urban, Klaus Fröber und Christa Wölfel geehrt, für 40 Jahre Dirk Schwitt und Lajos Malina, für 35 Jahre Rainer Dreikorn, für 30 Jahre Michael Diehm, für 25 Jahre Leonard Goldstein. 20 Jahre im Verein sind Thomas Korus und Christian Biber.

Familie Haack - Sonja, Katharina, Klaus, Karin und Thorsten Haack - sind seit 15 Jahren in der RGW.

Vorstand weitgehend bestätigt

Stefan Gläser beantragte dann die Entlastung des Vorstands, die ohne Enthaltung und Gegenstimme erteilt wurde. Auch die stattfindenden Wahlen zum Vorstand erfolgten einstimmig. Im Amt bestätigt wurde der Vorsitzende Bernd Kober. Auch sein Stellvertreter Bernd Seipp bleibt auf seinem Posten. Weiterhin im Amt bestätigt wurden Horst Kuhn als Bootswart, Martin Kunze als Ruderwart, Christian Seipp als Wanderruderwart, Achim Krimmer als Kassenwart, Andreas Kärcher als Schriftführer sowie Dominik Weiss als Jugend- und Hauswart.

Neu gewählt wurden der zweite Kassenprüfer Frank Rex und die Pressewartin Nina Bernard. Viel Lob erhielten für die langjährige Vereinsarbeit erhielten Jürgen Haack, Brigitte Schneider und Bettina Osemann-Reinhard. rgw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019