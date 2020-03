Viele Kilometer gepaddelt

Hofgarten.Die Mitglieder des Kanuclubs Wertheim (KCW) trafen jüngst zur Jahreshauptversammlung im Bootshaus. Der Vorsitzende Friedrich Andres lobte alle Mitglieder, die sich zum Beispiel als Helfer bei Festen oder als Fahrtenleiter im Verein engagierten und gab einen Überblick über das vergangene Paddeljahr.

Der Vorstand hat sich in regelmäßigen Abständen zu Sitzungen getroffen. Dietrich Kneucker, Bruno Nicke und Friedrich Andres haben den Verein bei Wanderwartetagung, Verbandstag und Vorständekonferenz vertreten, Margarete Tilly wurde als Vertreterin des KCW in den Stadtteilbeirat Hofgarten entsandt.

Im kommenden Jahr werden zwei neue Boote angeschafft. Ein Wanderzweier wie die bereits vorhandene und beliebte „Venedig“ sowie ein sportlicher Wandereiner sind bereits bestellt, und werden den Mitgliedern bald zur Verfügung stehen. Im Herbst wird der Kanuclub eine Verbandsfahrt in Wertheim ausrichten. Vom 18. bis 20. September wird eine große Zahl an Gästen auf dem Vereinsgelände erwartet und eine entsprechende Zahl an Helfern benötigt.

Sportwart Bruno Nicke berichtete, dass die im Programm 2019 vorgesehenen Fahrten alle, bis auf drei, durchgeführt werden konnten. Die Wanderfahrer waren auf über 30 verschiedenen Flüssen und Seen im In- und Ausland unterwegs, die Wildwasserfahrer auf zwei Wildbächen. Er lobte Jugendwart Jonas Gebhardt sowie andere Helfer für das Putzen.

Beim Wanderfahrerwettbewerb des DKV haben sich 54 Paddler beteiligt, darunter elf Jugendliche. Die Bedingungen für ein Wanderfahrerabzeichen haben zwölf Erwachsene und zwei Jugendliche erfüllt, insgesamt wurden 21 240 Kilometer gepaddelt. Die Kassenprüfung durch Dieter Röttinger und Ute Kirchner hat keine Beanstandungen ergeben. So empfahl und beantragte Röttinger die Entlastung des Vorstands, welche auch einstimmig erfolgte.

