Viele halten sich nicht an Tempo 30

Grünenwört.Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf berichtete in der Sitzung des Grünenwörter Ortschaftsrats am Dienstag über Bürgerbeschwerden wegen der Geschwindigkeit von Fahrzeugen im Ort. Für die gesamte Ortschaft gilt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern.

Allerdings werde in vielen Straßen zu schnell gefahren. Es sei nicht möglich jede Straße mit einer „30-Markierung“ zu versehen, um an die Regel zu erinnern. Eine solche Markierung möchte man nun aber zumindest im Bereich des Spielplatzes in der Karl-Kirchner-Straße anbringen, um Autofahrer an das Tempolimit zu erinnern.

Auf Anforderung der Stadtverwaltung hin hat der Ortschaftsrat für das Sanierungskonzept des Straßennetzes der Stadt Wertheim drei Straßen priorisiert. Platz eins nimmt die schon lange geforderte Sanierung der Langen Straße im Bereich Bergstraße bis Friedhof ein.

Drei Punkte aus den Haushaltsmittelanforderungen 2019 werden noch bis Ende des Jahres umgesetzt. Dies sind die Fußbodenreinigung im Mehrzweckgebäude und dem Jugendraum im Rathaus, sowie Anschaffung und Einbau seitlicher Rollläden in der Küche im Mehrzweckgebäude. Letztere sollen das bisher starke Aufheizen des Raums durch Sonneneinstrahlung verhindern.

Der Jugendraum wurde neu gestrichen, und es gibt darin neue Möbel. Oberdorf dankte Ortschaftsrat Thorsten Klein dafür, dass er sich zukünftig um Vergabe, Satzung und Reinigung des Jugendraums kümmert. Geprüft werde noch, ob man für die Nutzung eine Kaution erheben wird.

Der Ortsvorsteher berichtete auch von zwei tierischen Problemen im Dorf. So gebe es in der Bergstraße und unterhalb des ehemaligen Gasthof „Pflug“ eine Rattenplage. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) sei informiert. Egon Fiederling wird sich das Problem vor Ort anschauen. Oberdorf bat die Anwohner darum, keine Essensreste auf den Kompost zu werfen, da dies die Ratten anlocke. Problematisch sind weiterhin Wildschweine die im Baugebiet „Bergen“ und am „Viehtrieb“ für Schäden sorgen.

Die Stadt wurde um Unterstützung gebeten. Oberdorf gab auch bekannt, welche ehrenamtlich engagierten Bürger das Gremium für die Ehrungsveranstaltung „Miteinander-Füreinander“ vorgeschlagen hat. Bei den Erwachsenen sind dies Sabine Konrad, Carmen Barholme, Eva Mika, Kerstin Nenner, Hans Volk, Ralf Wiessler und Melanie Flicker. Als jugendliche Engagierte wurden in diesem Jahr Jannik Bruder sowie Emma und Paula Flicker vorgeschlagen.

Wie bereits in anderen Sitzungen von Ortschaftsräten und Stadtteilbeiräten stellte Jürgen Goldschmitt von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) nun auch in Grünenwört das Ruf-Taxi-Angebot vor (wir berichteten mehrfach). Dabei ging er auf Bedeutung, Bestellung und Tarife ein. Eine Bürgerin lobte das Ruf-Taxi-Angebot. Sie nutze es regelmäßig, um von Grünenwört nach Freudenberg zu kommen. Die telefonische Reservierung und anschließende Nutzung funktionier gut.

Gelobt wurde von Nutzern auch die Freundlichkeit der Fahrer. Goldschmitt freute sich über das Lob. Normalerweise höre man in den Infoveranstaltungen meist Kritik, räumte er ein. Ein Bürger fragte nach, ob das Ruf-Taxi ausnahmsweise auch direkt bis vor die eigene Haustür fahren könne, wenn man schwere Taschen dabei habe. Goldschmitt verneinte dies. Es handle sich nicht um ein Taxi im klassischen Sinne, sondern um eine Maßnahme zur Grundversorgung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Entsprechend fahre das Ruf-Taxi nur von Bushaltestelle zu Bushaltestelle. Man zahle auch nur den Buspreis. Aus Reihen der Zuhörer wurde angemerkt, dass eine klassische Taxifahrt von Wertheim nach Grünenwört durchschnittlich zehn Euro teurer sei, als die Nutzung des Ruf-Taxis. Mehrere Nachfragen gab es zu Preisen und der Anerkennung von Zeitkarten.

Goldschmitt erklärte, es gelte der normale Buspreis für einen Einzelfahrschein. Jahres- und Halbjahreskarten, sowie Schwerbehindertenausweise mit Wertmarken berechtigten zur kostenlosen Nutzung. Tageskarten des VRN gelten für das Ruf-Taxi nicht. Ebenso gibt es keine Vergünstigungen mit der Bahncard.

Zur Frage nach der Auslastung der Fahrten erklärte er, seit Gründung des Angebots habe es nur etwa ein dutzend Fälle gegeben, bei der die Fahrtwünsche nicht erfüllt werden konnte, weil die Plätze auf der Route zum Fahrtzeitpunkt nicht ausreichten.

Gefragt wurde weiterhin, ob das Ruf-Taxi warte, wenn ein Zug mit dem man ankommt, Verspätung habe. „Wenn Sie bei der Buchung angegeben, dass sie mit dem Zug kommen und der Fahrer keine Anschlussfahrt hat, kann das Ruf-Taxi bei Verspätungen des vorangegangene Verkehrsmittels warten.“ bdg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019