Viele Gemüse, aber kein Leberkäs’

Wertheim.„Viel Gemüse und keine Leberkässemmeln mehr!“ heißt es diesmal für den Cholesteringeplagten Franz Eberhofer. In „Leberkäsjunkie“ zeigt der bayerische Provinzpolizist, ob ihm der Spagat zwischen liebevoller Kleinkindbetreuung und knallharter Kriminalistik gelingt, trotz Leberkäsentzug.

Sechste Bestseller-Verfilmung

Ed Herzogs sechste Verfilmung eines Rita Falk-Bestsellers läuft am Dienstag und Mittwoch im VHS-Kino.

Die fünf ersten Kinofilme haben seit 2013 insgesamt 3,4 Millionen Besucher ins Kino gelockt – übrigens vornehmlich in Bayern. Niederkaltenkirchen bleibt von dem gewohnt schrulligen Ensemble bevölkert: Darsteller-Dreamteam Eberhofer-Birkenberger, Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff als Susi, sowie Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Stephan Zinner, Daniel Christensen und Max Schmidt sind wieder mit von der Partie.

Neben den weiteren beliebten Schauspielern aus dem Eberhofer-Kosmos sind die Episodenhauptrollen mit Eva Mattes, Robert Stadlober, Manuel Rubey und Anica Dobra prominent besetzt.

Das Licht im Kinosaal geht aus, und man findet sich sofort in der mittlerweile wohlbekannten Dorfkneipe von Niederkaltenkirchen wieder. Es ist spät am Abend in der zwar fiktiven, aber zugleich so typischen wie lebensecht erscheinenden niederbayerischen Kleinstadt.

Mordfall

Die wenigen verbliebenen Gäste halten sich mehr schlecht als aufrecht an ihrem Tisch. Da dröhnt plötzlich ein lauter Hardrock von den Scorpions durch den Saal und Dorfpolizist Franz Eberhofer setzt wild zu einem Luftgitarrensolo an. So beginnt „Leberkäsjunkie“, zu dem dann ein Mordfall rund um eine Brandleiche, Schlafmangel, stinkende Windeln und Stress mit seiner Halb-Ex-Freundin Susi kommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019