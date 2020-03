Viel für das Schlösschen getan

Der Mäzen Helmut Schöler wäre am 30. März 90 Jahre geworden. Sein Engagement wirkt noch über seinen Tod hinaus.

Wertheim. Der unvergessene Wertheimer Mäzen, Helmut Schöler, wäre am 30. März 90 Jahre alt geworden. Die Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“, die Stadtverwaltung Wertheim und der Förderkreis wollten ihm zu Ehren eine besondere Feier im Schlösschen veranstalten. Sein plötzlicher Tod im Januar vereitelte diese Pläne. Dennoch möchte das Haus in einem besonderen Rahmen an ihn denken und nochmals betonen, welche großartige Leistung er für die „Auferstehung“ des Schlösschens vollbracht hat. Nirgends wird sein Engagement deutlicher als in dem Vorwort des Kataloges „Max Liebermann und Mitglieder der Berliner Secession“, der anlässlich einer Ausstellung im Jahre 2010 erschien.

Kunstsammler Wolfgang Schuller schreibt darin: „Meine Sammlung (…) forderte schließlich eine Entscheidung über ihr weiteres Schicksal. Lange hatte ich darüber nachgedacht. Dann kam mir eine glückliche Fügung zur Hilfe. Auf einer Fahrt mit meinen Freunden Helmut und Christel Schöler erfuhr ich, dass die Stadt Wertheim überlege, das (…) Schlösschen (…) zu erwerben, vorausgesetzt, es könne ein für öffentliche Zuschüsse notwendiges Nutzungskonzept gefunden werden. Spontan fragte ich, ob eine öffentliche Ausstellung meiner Sammlung ,Berliner Secession’ dieser Anforderung genügen würde. Begeistert bestätigte mein Freund dies.“

Damit war der Startschuss für ein erfolgreiches Museumskonzept gefallen. Helmut Schöler unterstütze nicht nur ideell diese Gedanken, sondern auch finanziell. Die Stiftung Rudolf Brand – Helmut Schöler ist ein großer Förderer des Kunstmuseums geworden, das durch seine Ausstellungen Wertheim als Kulturstadt hervorhebt.

Es kooperiert nicht nur mit großen Museen, sondern die Ausstellungen werden auch in Berlin, New York, im Schloss Achberg bei Ravensburg oder in der Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben gezeigt. Durch Helmut Schölers Initiative und Engagement ist ein Kleinod erhalten geblieben, was seinesgleichen sucht, zudem ist Wertheim Standort einer überregional bedeutenden Sammlung geworden. Wenn die Corona-Pandemie überstanden ist, planen die Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“, die Stadtverwaltung Wertheim und der Förderkreis einen ganz besonderen Festakt zu Ehren Helmut Schölers, unter anderem mit Beteiligung der der Städtischen Musikschule, der Helmut Schöler ebenfalls eng verbunden war. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020