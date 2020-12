Video soll Situation aufklären

Wertheim.Bei einer nächtlichen Kontrolle der Polizei im Juni an der Realschule in Bestenheid wollte ein junger Mann seinen Ausweis nicht zeigen. Er wehrte sich und wurde zum Revier gebracht. Der Mann muss sich nun beim Amtsgericht Wertheim wegen Widerstands, tätlichen Angriffs, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Nach Anhörung dreier Zeugen, die die Vorwürfe im Wesentlichen bestätigten, bat der Verteidiger um eine kurze Unterbrechung.

Hinterher erklärte er, er habe soeben von seinem Mandanten ein Video erhalten, das eine andere Person in der Nacht von dem Vorfall aufgenommen habe, und er wolle es in die Verhandlung einführen. Von dem Video geht nun eine Kopie ans Gericht und die Staatsanwaltschaft, und die Verhandlung wird am Mittwoch, 23. Dezember, fortgesetzt.

In der Tatnacht hatte gegen 3 Uhr eine Anwohnerin der Realschule gemeldet, dort würden viele Leute grölen, trinken und Fußball spielen. Die Polizei fuhr mit zwei Streifenwagen nach Bestenheid. Die vier Beamten näherten sich von zwei Seiten dem Gelände. Etwa 20 Personen waren anwesend, und der Platz mit Flaschen „vermüllt“.

Die Polizei begann mit der Ausweiskontrolle, und der Angeklagte mischte sich mit Worten „aggressiv“ ein: Dazu bestehe keine Verpflichtung, er kenne sich mit deutschen Gesetzen besser aus. Er soll einen Polizisten „Arschloch“ genannt haben, er wolle nur befördert werden. Als der Beschuldigte zur Kontrolle an der Reihe war, ergriff er demnach zwei Flaschen. Nach Aufforderung stellte er nur eine ab, und bezüglich der zweiten kam es zum Gerangel.

Dabei, so zwei Polizisten, habe der junge Mann mit der freien Faust einem von ihnen gegen den Kopf schlagen wollen, der Kollege habe aber den Arm abgefangen. Der Angeklagte sei unter Überwindung seiner Gegenwehr zu Boden gebracht worden, ihm wurden Handschellen angelegt und er wurde die 80 Meter zum Streifenwagen gebracht. Auf dem Weg zum Revier seien weitere Beleidigungen gefolgt. Dort war keine Alkoholisierung feststellbar. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, durfte er gehen.

Der Beschuldigte erklärte, die Polizisten hätten weder einen Mundschutz getragen noch den Abstand von 1,5 Metern eingehalten. Der Schlag mit der Faust sei ungezielt erfolgt. Am Boden habe er keine Luft bekommen und sich gewehrt. Die Beleidigungen seien in Folge von Schmerzen reflexartig geschehen.

In der Verhandlung kam seitens des Gerichts zu Sprache, dass gegen den Beschuldigten ein weiteres Verfahren anhängig ist, wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Es geht um eine Taxifahrt, die er und der zweite Mitfahrer hinterher nicht bezahlen konnten. Der Taxifahrer verlangte, dass einer der zwei im Taxi bleibt, bis der andere Geld besorgt hat. Es folgte aber eine Befreiungsaktion. goe

