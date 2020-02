VHS-Vortrag über Nachhaltigkeit

Wertheim.Der Vortrag der Volkshochschule „Mehr Nachhaltigkeit im Alltag – Lokal handeln – Global wirken“ findet am Donnerstag, 5. März, ab 19.15 Uhr im Kulturhaus, statt. Was hat günstiges Fleisch mit verschmutztem Trinkwasser zu tun? Warum ist eine Google-Suche schlecht für die Umwelt? Und wie trägt unser Frühstück zur Wasserknappheit in Chile bei? Dies und mehr erfahren die Teilnehmer in der Veranstaltungsreihe „Lokal handeln, global wirken.“ Durch Vorträge, Diskussionsrunden und interaktive Übungen werden umsetzbare Maßnahmen erarbeitet, durch die man den Alltag umweltfreundlicher gestalten und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Den Auftakt der Reihe, die fünf Veranstaltungen umfasst, bildet das Thema: Was bedeutet nachhaltige Entwicklung? Die 17 Ziele, die jeder kennen sollte. Kassiert wird jeweils an der Abendkasse. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle, Telefon 09342/8573521 oder E-Mail info@vhs-wertheim.de entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020